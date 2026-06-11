¿Quiénes son José Cabrera y Esthela Acero, nuevas autoridades del CNE?

El CNE designó nuevas autoridades durante una sesión del Pleno, este jueves 11 de junio de 2026.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) designó, este 11 de junio de 2026, a José Cabrera Zurita como presidente del órgano electoral. Además, Esthela Acero Lanchimba fue designada como vicepresidenta de la institución.

En su posesión, el presidente Cabrera señaló que “trabajaremos con apertura al diálogo, promoviendo la cooperación entre los actores políticos, las organizaciones sociales y todos quienes comparten el objetivo de fortalecer la democracia en el país”.

Estos cambios en el CNE ocurren cuando falta menos de seis meses para las votaciones seccionales donde se escogerá a los nuevos alcaldes, prefectos, miembros de las juntas parroquiales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El CNE dijo que "garantiza el normal desarrollo de cada etapa de las elecciones seccionales, en cumplimiento de los hitos previstos en el calendario aprobado".

¿Quiénes son las nuevas autoridades?

El nuevo presidente del CNE, José Cabrera, es Ingeniero Informático, magíster en Gerencia de Sistemas y Especialista en Participación Electoral, Nuevas Tendencias de Derecho Electoral y Código de la Democracia.

Tiene experiencia en el sector privado como consultor-auditor y empresario del sector de desarrollo de software financiero.

En el sector público ha laborado en el Banco Central, en la Agencia Nacional de Tránsito y en el Tribunal Supremo Electoral, en donde se desempeñó como Director del área de informática.

Trayectoria profesional de José Cabrera Auditor acreditado por el CNE para consultorías técnicas para organizaciones políticas.

Técnico Especialista en el Banco Central del Ecuador (2015).

Coordinador de Gestión Tecnológica en la Comisión Nacional de Tránsito y Transporte (2008).

Director de Sistemas Informáticos en el Tribunal Supremo Electoral (2008).

Asesor Electoral en el Tribunal Supremo Electoral (2005 – 2006).

Por otra parte, Esthela Acero antes de convertirse en la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, era la consejera.

Nació en la parroquia de Cangahua, Cayambe. Es integrante del Pueblo Kayambi y de La Confederación de Nacionalidades Indigenas del Ecuador.

Realizó sus estudios superiores en la Universidad José Antonio Echeverría de La Habana, Cuba, donde fue becada. Centro académico en el que obtuvo el título de Ingeniera Industrial.

En 2013 fue elegida asambleísta de la Asamblea Nacional de Ecuador por Pichincha. Se desempeñó como integrante de la Comisión de Soberanía alimentaria. Además, trabajó por los agricultores y ganaderos del Ecuador, como Coordinadora Zonal de Ministerio de Agricultura. Desde el 2018 asumió el cargo de consejera del Consejo Nacional Electoral.