José Cabrera fue designado como nuevo presidente del CNE

Consejero José Cabrera fue posesionado como nuevo Presidente del CNE por la consejera Diana Atamaint en la sesión del Pleno.

José Cabrera fue designado como el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), este jueves 11 de junio de 2026, en reemplazo de Diana Atamaint.

Atamaint estuvo en el cargo de presidenta del CNE desde el 20 de noviembre de 2018. Por lo tanto, estuvo al frente de esa institución por más de 7 años.

El cambio de autoridades se dio durante una sesión extraordinaria del CNE. "Respetando la decisión de mis compañeras consejeras, acepto la designación", dijo Cabrera al aceptar el nuevo cargo.

Luego Cabrera fue posesionado. La toma de juramento la realizó Atamaint. "Si juro por mi país", dijo la nueva autoridad. Luego emitió un breve discurso.

"Recibo esta alta responsabilidad con honor y firme sentido de compromiso democrático con el Ecuador. Expreso mi más sincero agradecimiento a las concejeras por la confianza depositada para asumir esta función", dijo Cabrera.

CNE abrió convocatoria para postular al Cpccs

"Mi actuación estará guiada por la integridad, la eficiencia y la vocación de servicio público. Trabajaremos con apertura al diálogo, promoviendo la cooperación entre los actores políticos", añadio.

Además, este jueves 11 de junio de 2026, la consejera Esthela Acero fue posesionada como nueva vicepresidenta del organismo electoral.

Estos cambios en el CNE ocurren cuando falta menos de seis meses para las votaciones seccionales donde se escogerá a los nuevos alcaldes, prefectos, miembros de las juntas parroquiales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

¿Quién es José Cabrera?

El nuevo presidente del CNE, José Cabrera, es Ingeniero Informático, magíster en Gerencia de Sistemas y Especialista en Participación Electoral, Nuevas Tendencias de Derecho Electoral y Código de la Democracia.

Tiene experiencia en el sector privado como consultor-auditor y empresario del sector de desarrollo de software financiero.

En el sector público ha laborado en el Banco Central, en la Agencia Nacional de Tránsito y en el Tribunal Supremo Electoral, en donde se desempeñó como Director del área de informática.