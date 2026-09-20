CNE habilita más de 600 puntos de capacitación a MJRV a escala nacional

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este domingo 20 de septiembre de 2026 que ha habilitado más de 600 puntos de capacitación a Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) para las Elecciones Seccionales 2027.

El organismo electoral resaltó que, se acuerdo al calendario electoral, las personas que hayan sido elegidas como miembros de mesa, serán notificadas hasta el 14 de noviembre. La notificación puede ser pesencial o virtual.

En tanto que, las capacitaciones se llevarán a cabo desde el 7 al 29 de septiembre de forma presencial y obligatoria.

Los miembros de mesa podrán elegir el lugar y horario de su preferencia para capacitarse en los puntos habilitados. El CNE recuerda que la capacitación se realiza una sola vez.

Los puntos y horarios de capacitación se pueden consultar en los canales oficiales del CNE www.cne.gob.ec, en la aplicación móvil CNE App y redes sociales oficiales del organismo.