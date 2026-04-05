Daniel Noboa envía propuesta al CNE para proceso de enmienda constitucional

El presidente de la República, Daniel Noboa, envió Consejo Nacional Electoral (CNE) el proyecto de enmienda constitucional. Este busca un cambio en la designación de las autoridades de control. El plan recoge cambios estructurales y que pudieran elevarse a una consulta popular una vez que pase por CNE.

La propuesta del Gobierno es que ahora la designación de autoridades retorne a la Asamblea Nacional y ya no pertenezca al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El documento incluye preguntas que podrían ser sometidas a consulta popular. Una de ellas consulta directamente si se está de acuerdo con eliminar la facultad del CPCCS de designar autoridades.

También se incorporan anexos con reformas específicas a varios artículos de la Constitución, como los relacionados con funciones del Estado, designación de autoridades y organización institucional. Entre los cambios se incluyen:

Reformas a artículos constitucionales para retirar al CPCCS la atribución de designar autoridades como Fiscal General, Contralor, Defensor del Pueblo, entre otros.

Implementación de nuevos procesos de designación que involucren a la Asamblea Nacional, comisiones técnicas y participación ciudadana.