CNE inició traslado de papeletas electorales para armar kits que se enviarán al exterior

Las papeletas electorales fueron trasladadas desde el Instituto Geofísico para la conformación de kits electorales.

El proceso para la consulta popular y referéndum del domingo 16 de noviembre avanza. El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó este martes 28 de octubre de 2025 el primer traslado de papeletas electorales desde el Instituto Geográfico Militar (IGM) hacia la empresa Integradora Montgar.

En esta primera fase se movilizaron 471 152 papeletas correspondientes a las circunscripciones especiales del exterior. El traslado se realizó bajo un estricto resguardo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad del material electoral.

De acuerdo con el cronograma establecido por el CNE, a partir del 29 de octubre comenzará el traslado de las papeletas que serán utilizadas dentro del territorio nacional, para su posterior integración en los paquetes electorales.

El Consejo Nacional Electoral destacó que estos procesos se desarrollan bajo estándares técnicos y de transparencia, en cumplimiento de los procedimientos logísticos previstos para asegurar el desarrollo de unas elecciones organizadas y seguras tanto en el país como en el exterior.

Los ecuatorianos irán a las urnas el domingo 16 de noviembre del 2025 para votar en cuatro preguntas. Tres de ellas son de referéndum, en el que se incluye temas como el retorno de bases extranjeras al país, financiamiento de partidos políticos y reducción de asambleístas.

Mientras que la consulta popular será sobre la instalación de una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución de 2008, que está vigente en el país.