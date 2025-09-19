Atamaint convoca al CNE para analizar inicio del proceso de Referéndum y Consulta Popular

La presidenta del CNE convocó al Pleno del CNE a una sesión virtual el sábado a las 08:00.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, convocó a una sesión del Pleno del Organismo para analizar proceso de referéndum y consulta popular que impulsa el presidente Noboa. La convocatoria se emitió la noche del viernes 19 de septiembre del 2025.

Según la convocatoria, el Pleno del CNE sesionará de forma virtual a las 08:00 del sábado 21 de septiembre, con el fin de tratar ese tema. El único punto del orden del día es el "conocimiento y resolución respecto del Proyecto para la declaratoria de inicio del proceso electoral de Referéndum y Consulta Popular 2025".

El CNE analizará los dos Decretos Ejecutivos que emitió el presidente Noboa en el transcurso de este viernes. Los documentos contienen las preguntas para referéndum, que ya fueron aprobadas por la Corte Constitucional, y una de la consulta popular.

En total son tres temas planteados: Prohibir el financiamiento de las organizaciones políticas con fondos del Presupuesto General del Estado, Eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras y la Instalación de una Asamblea Constituyente que redacte una Constitución.

Respecto a la última pregunta, que se propone mediante consulta popular, se desató una polémica debido a que el Presidente no cuenta con el dictamen favorable de la Corte Constitucional.