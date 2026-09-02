CNE habilita el pago de multas electorales en línea con tarjetas de crédito y débito

El CNE habilitó el pago de multas en línea a través de tarjetas de crédito y débito.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) amplió las opciones para que la ciudadanía pueda cancelar sus multas electorales.

La entidad electoral informó, este miércoles 2 de septiembre, que los pagos pueden realizarse en línea con tarjetas de crédito y débito Visa y Mastercard, a través del portal web: www.cne.gob.ec.

La medida busca agilizar y facilitar los servicios dirigidos a los ciudadanos que mantienen obligaciones pendientes relacionadas con procesos electorales anteriores.

Además del pago por internet, las multas pueden cancelarse en las instituciones aliadas y puntos de pago de la Red de Servicios Facilito. También están disponibles las ventanillas del Banco del Pacífico, Intermático, Banca Móvil y corresponsales no bancarios a escala nacional.

¿Cómo consultar si tiene multas electorales?

Las personas que quieran verificar si tienen multas electorales pendientes pueden hacerlo mediante la plataforma digital del CNE.

En la página web del CNE se debe seguir los siguientes pasos:

Seleccionar la opción 'Consulta de multas' .

. Ingresar el número de cédula .

. Colocar la fecha de nacimiento .

. Presionar el botón 'Validar'.

¿Por qué se generan las multas electorales?

Una de las causas más frecuentes es no acudir a votar en los procesos electorales. En Ecuador, el sufragio es obligatorio, por lo que quienes no ejercen su derecho al voto y no justifican su ausencia pueden recibir una multa.

También existen sanciones para los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) que incumplen determinadas obligaciones, como no asistir a la jornada electoral o no cumplir con la capacitación establecida.