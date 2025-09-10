Conaie se unirá a la marcha contra el Gobierno este jueves 11 de septiembre del 2025

Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), anunció que acompañará la movilización en contra del Gobierno anunciada por organizaciones sociales.

En rueda de prensa, este miércoles 10 de septiembre del 2025, el Consejo Ampliado de la Conaie ratificó que apoyarán el 'NO' en la consulta popular y referéndum de Daniel Noboa.

"Vamos a acompañar como Conaie la movilización de los sectores sociales (...) En nuestro congreso hay un mandato, todas las preguntas si afectan al pueblo ecuatoriano. Por lo tanto nosotros vamos a impulsar por el no", afirmó Vargas ante los medios de comunicación.

Las organizaciones sociales convocaron a una marcha contra el Gobierno el jueves 11 de septiembre del 2025. Ese mismo día, Daniel Noboa encabezará otra movilización en Guayaquil.

Por esta razón, la organización indígena convocó a un evento para expresar su rechazo a las políticas de Noboa y en contra de su accionar respecto a las decisiones de la Corte Costitucional.

"Estamos aquí para exigir al presidente de la República, Daniel Noboa, que respete y haga respetar la Constitución. Cuando era candidato y en su posesión en la Asamblea juró ante Dios y la Patria respetar los poderes del Estado, a respetar los tratados internacionales que están en vigencia", agregó.

También el dirigente indígena insitió en que respaldarán la institucionalidad de la Corte Constitucional para que actúe con independencia absoluta amparada en al Constitución y en los tratados internacionales "sin presión y sin chantaje de ninguna otra autoridad".

Sobre las preguntas del Ejecutivo enviadas para la consulta y referéndum, Marlon Vargas dijo que el organismo constitucional ha tomado decisiones con independencia.

"Por eso hacemos una convocatoria a nivel nacional a seguir exigiendo el derecho que está en la Constitución y que nos ampara a los pueblos y nacionalidades del Ecuador", añadió el presidente de la Conaie.

En el tema ambiental, en relación a la explotación minera en Quimsacocha, Vargas insistió que defenderán los territorios y harán respetar los derechos de las comunidades.