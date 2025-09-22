El Consejo de Administración Legislativa analiza suspensión sin sueldo para 45 asambleístas

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, presentó una queja ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) contra 45 asambleístas

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, presentó una queja formal ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) contra 45 asambleístas de la Revolución Ciudadana.

Olsen asegura que estos legisladores abandonaron "de forma abrupta" la sesión 37 del Pleno de la Asamblea, el 16 de septiembre del 2025.

"Esto constituye una falta administrativa según el artículo 169 de la Ley Orgánica de la Función Judicial. Estas faltas de respeto y ausencias normalizadas en presidencias anteriores se terminaron”, dijo el Presidente de la Asamblea, a través de su cuenta de X.

El artículo 169 de esa normativa establece que es una falta administrativa leve “faltar injustificadamente, retrasarse o ausentarse de las sesiones del Pleno y de las comisiones, o dejar sin el quórum necesario para la continuación de las sesiones”.

Esta falta leve se sanciona con la suspensión de la remuneración. Con la queja presentada, el CAL dispone de tres días, prorrogables por otros tres, para dar trámite al proceso y determinar si son sancionados.