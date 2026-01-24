Niña de dos años fue detenida junto a su padre por agentes del ICE en Minneapolis, EE.UU.

La detención de Chloe Renata, una niña ecuatoriana de dos años, por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha generado nuevas críticas en Minnesota, apenas días después del caso de Liam, un niño de cinco años que continúa bajo custodia migratoria. Ambos episodios han avivado la indignación de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos en el estado.

Chloe fue interceptada junto a su padre, Elvis Joel Tipan Echeverría, el jueves 22 de enero de 2026 en las inmediaciones de su vivienda en Mineápolis. De acuerdo con reportes de The Guardian y el medio local The Star Tribune, ambos fueron trasladados a un centro de detención en Texas, a unos 1.800 kilómetros del lugar de la aprehensión, pese a que un juez federal ordenó la liberación de la menor.

La familia había presentado una solicitud de asilo en Estados Unidos. La abogada Kira Kelley aseguró que, al momento del operativo, no se exhibieron órdenes de detención. Según su testimonio, la madre de la niña se encontraba en casa cuando los agentes subieron a Chloe y a su padre a un vehículo sin asientos traseros.

En un comunicado citado por The Guardian, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que Elvis Tipan intentó entregar a la niña a su madre, pero que ella no aceptó recibirla, motivo por el cual ICE asumió la custodia. Sin embargo, la abogada Irina Vaynerman, representante legal de la familia Tipan, rechazó esa versión y sostuvo que fueron los agentes quienes impidieron que la madre recibiera a la menor.

La noche del 22 de enero, durante una audiencia judicial, el juez dispuso inicialmente que Chloe no saliera del estado de Minnesota y, posteriormente, ordenó su liberación inmediata, al considerar que existía riesgo de “daños irreparables” y que la niña no tenía antecedentes criminales. No obstante, 20 minutos después de emitida la prohibición de traslado, ICE llevó a la menor y a su padre al centro de detención en Texas.

Según relató Vaynerman a The Star Tribune, Chloe logró regresar con su madre el 23 de enero de 2026. Hasta el momento, el DHS no ha explicado por qué se ejecutó el traslado a Texas pese a la orden judicial.

El caso guarda similitudes con el de Liam, el niño ecuatoriano de cinco años detenido el 20 de enero en Mineápolis junto a su padre, Adrián Conejo, y también trasladado fuera del estado. Ambos episodios han reabierto el debate sobre los procedimientos de ICE y el trato a menores de edad en procesos migratorios en Estados Unidos.