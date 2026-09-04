¿Cómo saber si es miembro de mesa?; este 4 de septiembre arranca la notificación 

Los ecuatorianos volverán a las urnas el domingo 29 de noviembre de 2026.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzó este viernes 4 de septiembre de 2026 el proceso de notificación a las personas seleccionadas para integrar las Juntas Receptoras del Voto (JRV) durante las elecciones seccionales.

En total, 288 949 ciudadanos fueron designados para cumplir esta función. La notificación se realizará de manera presencial y mediante correo electrónico hasta el 14 de noviembre de 2026.

¿Quiénes fueron seleccionados?

La mayoría de los miembros de mesa son estudiantes universitarios, quienes representan el 79,77% de los seleccionados.

El resto se distribuye de la siguiente manera:

6,40%: servidores públicos con título profesional.

servidores públicos con título profesional. 4,96%: empleados privados con título.

empleados privados con título. 4,34%: bachilleres.

bachilleres. 3,38%: habitantes de zonas rurales.

habitantes de zonas rurales. 0,71%: estudiantes de bachillerato.

estudiantes de bachillerato. 0,44%: ciudadanos del Registro Electoral.

El sorteo para conformar las JRV se realizó el 2 de septiembre de 2026. Del total de seleccionados, 285 509 cumplirán esta función en Ecuador, mientras que 3 440 fueron designados para las juntas en el exterior.

¿Cómo consultar si eres miembro de mesa?

La consulta también puede realizarse ta a través de la página web del CNE o mediante la aplicación móvil CNE App.

Para consultar en la página web:

1. Ingresa al apartado ‘Consulta tu lugar de votación (Registro Electoral)’ del CNE.

2. Introduce tu número de cédula y fecha de nacimiento.

3. Marca la casilla ‘No soy un robot’.

4. Presiona ‘Consultar’.

El sistema mostrará información como el recinto electoral, número de junta y si el ciudadano fue designado como miembro de la Junta Receptora del Voto.

La capacitación será obligatoria

Una vez notificados, los seleccionados deberán cumplir con una capacitación presencial obligatoria, que se desarrollará entre el 7 de septiembre y el 29 de noviembre de 2026.

Durante esta preparación conocerán las funciones y responsabilidades que deberán cumplir el día de las votaciones, previsto para el domingo 29 de noviembre.

Las Juntas Receptoras del Voto deberán cumplir cuatro etapas durante la jornada electoral: Instalación, votación, escrutinio, embalaje y envío del material electoral.