Trump prepara un banquete para Xi Jinping en la Casa Blanca en medio de las tensiones

El presidente estadounidense, Donald Trump anunció que recibirá al mandatario chino, Xi Jinping el 24 de septiembre en la Casa Blanca.

Xi Jinping llegaría a Washington acompañado de una delegación de empresarios, en una señal de interés por fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que ofrecerá un banquete de Estado a Xi Jinping durante la visita del mandatario chino a la Casa Blanca, prevista para el 24 de septiembre.

“Vamos a tener un banquete de Estado y vamos a hacer grandes cosas con China”, dijo Trump ante periodistas en el Despacho Oval.

La visita se producirá en un momento marcado por las tensiones comerciales y políticas entre Estados Unidos y China.

Los dos países mantienen diferencias sobre inversiones, comercio y el acceso de empresas chinas al mercado estadounidense.

Xi prepara una delegación empresarial

Xi Jinping estaría preparando una amplia delegación de empresarios chinos para acompañarlo durante su viaje a Washington, según dos fuentes citadas por Reuters. La presencia de ejecutivos sería poco habitual en los viajes internacionales del presidente chino.

La delegación empresarial prevista para la cumbre del 24 de septiembre no había sido anunciada previamente.

Hasta ahora, no se ha confirmado qué empresarios formarían parte del grupo que acompañará a Xi durante su visita a Estados Unidos.

China busca fortalecer sus vínculos comerciales

Según una de las fuentes consultadas por Reuters, la participación de empresarios tendría entre sus objetivos mostrar la disposición de China a impulsar la inversión y los vínculos comerciales con Estados Unidos.

La iniciativa también podría ofrecer a la Casa Blanca posibles beneficios económicos antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para noviembre.

La fuente señaló que estos aspectos forman parte de las conversaciones relacionadas con la visita.

Empresas chinas enfrentan controles en EE.UU.

En los últimos años, las empresas chinas han enfrentado un mayor escrutinio en Estados Unidos, tanto por sus inversiones como por sus operaciones comerciales. Washington ha incrementado la revisión de determinadas actividades empresariales procedentes de China.

Al mismo tiempo, Xi rara vez viaja al extranjero acompañado por altos ejecutivos de empresas.

Muchos empresarios chinos perdieron protagonismo después de las medidas regulatorias aplicadas por Pekín desde 2020 en sectores como tecnología, educación e inmobiliario.

Una reunión con impacto comercial

La visita de Xi a la Casa Blanca tendrá como uno de sus principales focos las relaciones económicas entre Estados Unidos y China.

La presencia de empresarios podría abrir espacio para abordar inversiones y negocios entre compañías de ambos países.

Por ahora, Trump confirmó el banquete de Estado y la fecha de la visita, mientras continúa la preparación de la delegación china. Washington y Pekín deberán definir los detalles de la agenda que acompañará al encuentro presidencial del 24 de septiembre.