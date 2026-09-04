Luis Enrique renueva con PSG hasta 2030, William Pacho y Beraldo hasta 2031

El entrenador del PSG, Luis Enrique, renovó su vínculo con el club de la capital francesa hasta 2030, mientras que varios jugadores también ampliaron sus contratos, entre ellos el ecuatoriano Willian Pacho y el brasileño Lucas Beraldo, ambos hasta 2031.

El portugués João Neves y el francés Senny Mayulu también ampliaron sus contratos hasta 2031, mientras que el campeón mundial español Fabián Ruiz lo hizo hasta 2028, según la serie de anuncios realizados por el PSG justo antes de recibir este viernes al Mónaco en la tercera jornada de la Ligue 1 francesa.

La lista de renovaciones fue recibida como un regalo para los aficionados, después de presentar sobre el césped, también antes del partido contra los monegascos, a los nuevos llegados al equipo para la nueva temporada: Ferran Torres, Lucas Digne, Maghnès Akliouche, Mika Godts y Alessandro Longoni.

Luis Enrique es considerado ya una leyenda para el PSG, principalmente por haber sido el entrenador que dio al club galo su ansiada primera Liga de Campeones europea en 2025, reincidiendo con una segunda Orejona en 2026.

A estos dos grandes éxitos, el técnico asturiano suma también tres títulos en la Ligue 1 francesa, dos en la Copa de Francia, tres Supercopas de Francia, dos Supercopas de Europa y una Copa Intercontinental de la FIFA.

Se le escapó el Mundial de Clubes de 2025, cayendo en el duelo decisivo ante el Chelsea.

El balance es en cualquier caso espectacular para un entrenador que llegó al puesto a mediados de 2023 y que ya había renovado su contrato una primera vez, llevándolo entonces hasta 2027.

"Será mi cuarto año en el club. Nunca he entrenado tanto tiempo en un club. Tengo la confianza del club y de los aficionados y espero que esto dure mucho tiempo", declaró el español hace apenas unas semanas.

El próximo gran objetivo de los directivos del PSG será cerrar la renovación del Balón de Oro Ousmane Dembélé, que tiene contrato hasta 2028, y el del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que termina su relación con la entidad en 2029.