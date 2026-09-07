¿Cómo consultar dónde voto el 29 de noviembre de 2026 en Ecuador?

Las votaciones seccionales en Ecuador se llevarán a cabo el 29 de noviembre de 2026.

Ecuador regresará a las urnas el próximo domingo 29 de noviembre de 2026, fecha en la que se desarrollarán las elecciones seccionales en todo el país.

Durante esta jornada, los ecuatorianos elegirán a alcaldes, prefectos, miembros de las juntas parroquiales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Para estos comicios están habilitadas 13’827 643 personas, tanto en Ecuador como en el exterior. En total, los electores deberán escoger a 5 749 autoridades que asumirán sus funciones durante el nuevo periodo.

La posesión de las autoridades electas está prevista para el 14 de mayo de 2027, fecha con la que concluirá oficialmente el proceso electoral.

¿Cómo consultar el lugar de votación?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó una plataforma en línea para que los ciudadanos conozcan con anticipación el lugar donde deberán votar.

En esta consulta se puede verificar el recinto electoral, número de junta receptora del voto y la dirección exacta del establecimiento asignado.

Para conocer esta información, los ciudadanos deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web del CNE y seleccionar la opción ‘Consulta tu lugar de votación (Registro Electoral)’ .También se puede acceder directamente a la plataforma de consulta electoral a través de este link: https://lugarvotacion.cne.gob.ec/

y seleccionar la opción .También se puede acceder directamente a la plataforma de consulta electoral a través de este link: https://lugarvotacion.cne.gob.ec/ Ingresar el número de cédula y la fecha de nacimiento .

. Completar la verificación de seguridad para confirmar que no se trata de un robot.

Finalmente, hacer clic en ‘Consulta’.

Una vez completado el proceso, el sistema mostrará los datos correspondientes al lugar de votación asignado para las elecciones del 29 de noviembre de 2026.

La misma plataforma permite comprobar si el ciudadano fue designado como miembro de una junta receptora del voto (MJRV).

El CNE inició el proceso de notificación a los seleccionados el 4 de septiembre de 2026, mientras que esta etapa se extenderá hasta el 14 de noviembre de 2026.