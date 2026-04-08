Corte Constitucional admitió a trámite demanda contra reforma del Cootad

La Corte Constitucional admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad contre la reforma del Cootad.

La Corte Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucional de la reforma del Cootad. Así lo dio a conocer el concejal de Quito, Andrés Campaña, este miércoles 8 de abril de 2026.

La jueza Claudia Salgado dio luz verde al trámite que busca frenar las reformas al Cootad en las que se establece la obligatoriedad de dividir el presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 70% a la obra pública y 30% al gasto corriente.

Sin embargo, la jueza negó las medidas cautelares que buscaban que la reforma no entre en vigencia mientras se tramita la demanda.

Paralelamente, la CC otorgó un plazo de 15 días a la Asamblea Nacional para que remita una copia del expediente con el respectivo pronunciamiento dentro de la causa. Dentro del mismo tiempo la Presidencia de la República, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Economía y Finanzas podrán pronunciarse al respecto.

La resolución de la Corte Constitucional fue emitida el 13 de marzo y notificada el martes 7 de abril de 2026.

Según la resolución de la CC, no se otorgaron las medidas cautelares porque el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que estas sirven para prevenir una amenaza o detener una violación de derechos, y este no es el caso.

La demanda presentada por Campaña fue la primera en contra de la ley reformatoria del Cootad. Esta se entregó a la Corte Constitucional el 23 de febrero de 2026.

Unos días más tarde el alcalde capitalino, Pabel Muñoz, también presentó una demanda de inconstitucionalidad. Como parte de este proceso el Burgomaestre marchó junto a simpatizantes hasta el edificio de la CC.

La reforma, aprobada por la Asamblea el pasado 20 de febrero, tiene más de media docena de procesos de demanda por inconstitucionalidad de diferentes instituciones organizaciones sociales, entre ellos, la Prefectura de Pichincha.