Pabel Muñoz marchó hasta la Corte Constitucional para demandar reformas al Cootad

Cientos de ciudadanos marcharon desde el parque El Arbolito hacia la Corte Constitucional (CC) junto al alcalde Pabel Muñoz, para presentar una demanda por inconstitucionalidad a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

La marcha por la av. 12 de Ocubre estuvo acompañada por la banda de paz de la Unidad Educativa Municipal Sucre, hasta llegar a las calles Veintimilla y Tamayo, donde se encuentra la CC.

A su arribo a la CC el Alcalde se dirigió a sus simpatizantes y recordó que la Asamblea Nacional no recibió a los alcaldes y prefectos para conocer su valoración de las reformas.

Muñoz explicó que se deben tener en cuenta las diferencias que existen entre los 222 cantones del país. Sostuvo que el Municipio de Quito tiene varias competencias particulares como la educación.

Además, la administración tiene a su cargo 20 Unidades Educativas Municipales con más de 27 000 alumnos, 1 000 docentes y los servicios de salud escolar (médicos, nutricionistas, odontólogos y psicólogos).

A ello se suman tres centros de salud, casi 100 Quito Wawas, que atienden a cerca de 5 000 niños, y 14 Centros Municipales de Educación Inicial. (CEMEI).

Con la demanda de inconstitucionalidad se solicita a la CC que las reformas se dejen sin efecto hasta que este organismo resuelva el pedido.

Por su parte, el pasado 24 de febrero, el Concejo Metropolitano aprobó una resolución para respaldar las medidas legales necesarias para evitar la aplicación de esta ley.

La reforma, aprobada por la Asamblea el pasado 20 de febrero, tiene siete procesos de demanda por inconstitucionalidad de diferentes instituciones y organizaciones sociales, entre ellos, la Prefectura de Pichincha.