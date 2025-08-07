Corte Constitucional da paso a la pregunta sobre permitir bases militares extranjeras en Ecuador

La Corte Constitucional en su dictamen 5-24-RC/25, se pronunció de manera favorable sobre la constitucionalidad de la pregunta 5.

La Corte Constitucional dio luz verde a la pregunta del referéndum que busca reformar el artículo 5 de la Constitución para eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras o ceder bases nacionales a fuerzas armadas internacionales.

El organismo determinó la viabilidad constitucional para la pregunta de reforma sobre bases militares, y señaló que la propuesta respeta la libertad del elector y cumple con los requisitos legales.

La Corte Constitucional en su dictamen 5-24-RC/25, se pronunció sobre la constitucionalidad de la pregunta planteada para el referéndum, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de la libertad del elector.

En su comunicado señaló que el organismo previamente, el 3 de octubre de 2024, calificó como adecuada la vía de reforma parcial para tramitar la modificación al artículo 5 de la Constitución.

La pregunta analizada es la siguiente:

¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

La Corte examinó los considerandos, la frase introductoria, el texto de la pregunta y los anexos que acompañan la convocatoria al referéndum.

Tras este análisis, determinó que la propuesta cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Este proceso se desarrolló luego de que la Asamblea Nacional aprobara la propuesta de reforma parcial a la Constitución presentada por el Presidente de la República, conforme al procedimiento establecido en el artículo 442 de la Constitución.

El organismo señaló que en esta segunda etapa, correspondió a la Corte Constitucional emitir un nuevo dictamen, enfocado en la revisión de los aspectos formales de la convocatoria al referéndum, incluyendo la pregunta, sus considerandos, la frase introductoria y los anexos.

Tras esta decisión del organismo, de las siete preguntas anunciadas para la consulta popular por parte del Gobierno solo quedarían seis por calificar.