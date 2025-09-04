En Vivo: Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., se reúne con el presidente Daniel Noboa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó al Palacio de Carondelet, este jueves 4 de septiembre del 2025

En medio de un operativo de seguridad con presencia de policías y militares, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, llegó al Palacio de Carondelet, en Quito, poco antes de las 09:00 de este jueves 4 de septiembre del 2025.

Tras su llegada, Rubio fue recibido por el presidente de Ecuador, Daniel Nobo, al interior del Palacio. Ambos mantienen una reunión a puerta cerrada. El alto funcionario del Gobierno de Donald Trump también se reunirá con miembros del gabinete.

Según la agenda oficial se espera que a las 10:30 se brinde declaraciones a la prensa sobre los acuerdos alcanzados durante el encuentro.

Su visita genera gran expectativa política y diplomática, con una agenda centrada en cooperación bilateral, seguridad, lucha contra el crimen organizado, migración y desarrollo económico.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizó en Quito a las 20:30 del miércoles 3 de septiembre del 2025. Se hospedó en un hotel del norte de la capital donde también se realizaron patrullajes policiales permanentes y retenes militares por seguridad.

Rubio vino a Ecuador después de reunirse en México con la presidenta Claudia Sheinbaum. La visita se produce en un contexto de sintonía entre ambos países, con el Gobierno del presidente Daniel Noboa posicionado como uno de los principales socios en Latinoamérica para la administración de Donald Trump.

08:55 | Marco Rubio arribó a Carondelet

Marco Rubio llegó al Palacio de Carondelet en un vehículo blanco y custodiado por guardaespaldas. Policías y militares también resguardaron el perimetro. Rubio y su comitiva ingresaron a la Presidencia de Ecuador.

Marco Rubio fue recibido en el Palacio de Carondelet, este jueves 4 de septiembre del 2025. Cortesía / Teleamazonas

08:17 | Llegada de la Canciller de Ecuador

Gabriela Sommerfeld, canciller de Ecuador, fue una de las primeras personas en llegar al Palacio de Carondelet. Teleamazonas pudo conversar con ella antes de que ingrese a la Presidencia.

La titular del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que en la reunión con Rubio se va a hablar de "la cooperación que tenemos, programas conjuntos y se va a topar principalmente temas de seguridad y migración legal".

08:00 | Operativo de seguridad en Carondelet

Policías y militares se desplegaron al Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de Quito previo a la llegada de Marco Rubio para la reunión con Noboa.

Una de las medidas de seguridad fue el uso de perros adiestrados para realizar inspecciones de seguridad y también se colocaron vayas en los alrededores de Carondelet para impedir el paso mientras se desarrolla el encuentro.