La Corte Constitucional pide subsanar artículos del decreto para la Asamblea Constituyente

La Corte Constitucional se pronunció por el decreto que para la Constituyente y el rol del CNE

La Corte Constitucional (CC) resolvió el segundo momento de control sobre la propuesta de Asamblea Constituyente este martes 23 de septiembre del 2025. En la resolución, la Corte pidió a la Presidencia de la República que haga ajustes al decreto con el cual Daniel Noboa busca convocar a una Constituyente.

La CC, en su dictamen, señaló que "la pregunta cumple con los parámetros establecidos en la Constitución”, pero advirtió que “trece considerandos y el artículo 5 del Estatuto no cumplen con las exigencias legales”, según se puede leer en el pronunciamiento.

En su parte textual dice que: "en cuanto a los considerandos, la Corte concluyó que trece de ellos no cumplen con los parámetros legales previstos en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Sin embargo, si se eliminaran, los restantes serían suficientes para satisfacer las exigencias legales, que permitan al pueblo ecuatoriano decidir de manera libre e informada", dice la resolución de la entidad.

El organismo estableció que “el presidente de la República puede subsanar los aspectos señalados en los considerandos y en el artículo 5”, y que hasta que eso ocurra, el Consejo Nacional Electoral no podrá continuar con el proceso, de la misma manera la Corte deberá verificar y resolver.

En la parte final de la resolución, la Corte recordó que "este dictamen no constituye un juicio de valor sobre la conveniencia o no de convocar a una Asamblea Constituyente. Su labor se ha limitado a revisar el cumplimiento de los parámetros exigidos por el Derecho, a fin de que, en una eventual consulta popular, el pueblo ecuatoriano pueda decidir de manera clara, libre y democrática".