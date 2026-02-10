Damián Larco, nuevo presidente temporal de la Judicatura, es estudiante de Derecho

El vocal Damián Larco fue designado como presidente temporal del Consejo de la Judicatura, la madrugada del martes 10 de febrero de 2026. Esto debido a que el titular de esta entidad, Mario Godoy, solicitó licencia y vacaciones para defender en su proceso de juicio político.

La designación de Larco, en una sesión extraordinaria, ocurrió horas después de que se conociera que Alexandra Villacís, que reemplazaba a Godoy en la Judicatura, tenía impedido ejercer cargos públicos.

Según el área de Talento Humano del CJ, Villacís tiene impedimento de ejercer cargo público porque en el sistema del Ministerio de Trabajo reflejó una presunta deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Mario Godoy presentó su defensa en el proceso de juicio político

Sin embargo, Villacís dijo que "tras una verificación directa con el SRI, confirmó que no mantiene deuda alguna y que está al día en las obligaciones tributarias".

Larco, quien fue director del Servicio de Rentas Internas (SRI) del Gobierno de Daniel Noboa, fue designado en una sesión convocada para las 00:15 de este martes 10 de febrero, a fin de "designar al miembro que presida el Consejo de la Judicatura por ausencia temporal del titular e impedimento de su alterna".

¿Quién es el Damián Larco?

El nuevo presidente temporal de la Judicatura es economista con mención en Gestión Empresarial, con especialización en Finanzas por la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

Además está estudiando para ser abogado de los Tribunales y Juzgados en la Universidad Técnica Particular de Loja.

También tiene un máster en Fiscalidad Internacional por la Universidad de la Rioja en Logroño, España. Y es magíster en Sistemas de Información Gerencial por la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

Experiencia Profesional:

Director General del Servicio de Rentas Internas.

Socio de Consultoría Tributaria & Precios de Transferencia de Destra Consultores Cía. Ltda./Tpadvice S.A.

Top Senior de Consultoría Tributaria y en Precios de Transferencia en TaxAdvice S.A. (Member Firm of BDO International).

Senior de Consultoría Tributaria y en Precios de Transferencia en Ecuador Tax Company (Member Firm of Grant Thornton International).

Consultor en Precios de Transferencia en Deloitte&Touche.Auditor Financiero (Externo) en PricewaterhouseCoopers.Auditor Tributario (Externo) en Atrilsa.

Tras la designación en la Judicatura, Larco agradeció a los vocales por mocionarle para asumir este cargo. "Sepa la ciudadanía que este es un trabajo en conjunto y por ende estaremos pendientes de cada proceso, trámite, necesidad institucional y daremos continuidad a todo lo necesario, con orden, firmeza y compromiso", dijo.

"Seguiremos trabajando de manera coordinada y técnica. Este Consejo es de puertas abiertas, estamos predispuestos a escuchar a todos, sin excepción. Trabajando en equipo podemos fortalecer a esta institución", añadió.