¿Qué es el CPCCS y cuáles son sus funciones?; siete consejeros se elegirán en noviembre

El 29 de noviembre de 2026 se elegirán siete consejeros del CPCCS.

Siete consejeros para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) serán elegidos en las votaciones del 29 de noviembre de 2026 en Ecuador.

El CPCCS es uno de los organismos que conforman la Función de Transparencia y Control Social del Estado ecuatoriano.

Está conformado por siete consejeros principales y siete suplentes que se eligen en las urnas cada cuatro años.

Su principal misión es promover la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, fortalecer los mecanismos de control social, impulsar la transparencia y organizar los procesos para designar determinadas autoridades del Estado, según la información de su página web.

En los últimos meses el organismo ha vuelto al centro del debate político debido a la propuesta de reforma impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa, que busca retirar al CPCCS la facultad de designar autoridades y trasladarla a la Asamblea Nacional.

En marzo de 2026, la Corte Constitucional dio luz verde a la propuesta del Ejecutivo para modificar la Constitución y trasladar la facultad de designar autoridades al Legislativo, iniciativa que deberá ser decidida por los ecuatorianos mediante referéndum si continúa el proceso previsto en la ley.

¿Cuáles son las funciones del CPCCS?

De acuerdo con la Constitución y la información oficial del CPCCS, entre sus principales atribuciones están:

Promover la participación ciudadana Impulsa mecanismos para que las personas y organizaciones sociales intervengan en la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Fomentar el control social Promueve la conformación de veedurías ciudadanas, observatorios y otros mecanismos para supervisar la gestión de las instituciones públicas y el uso de recursos del Estado. Impulsar la rendición de cuentas Vigila que las instituciones y autoridades públicas informen periódicamente sobre su gestión y el manejo de recursos públicos. Recibir denuncias relacionadas con corrupción El organismo puede receptar denuncias sobre presuntos actos de corrupción o vulneraciones al derecho de participación ciudadana y remitirlas a las autoridades competentes para su investigación cuando corresponda. Designar autoridades mediante concursos públicos Esta es una de sus funciones más conocidas. El CPCCS organiza concursos de méritos, oposición e impugnación ciudadana para seleccionar a determinadas autoridades del Estado.

¿Qué autoridades designa el CPCCS?

El CPCCS lleva actualmente el concurso para designar Fiscal General del Estado, el mismo que ha tenido varios reveses desde su incio.

El nuevo plazo para que esta autoridad esté designada es octubre de 2026. Sin embargo, los retrasos y denuncias en torno al proceso ponen en tela de duda ese plazo.

#ENTREVISTA | "Es difícil que para el mes de octubre esté (designado el Fiscal General) hasta ahora pienso que el concurso debe seguir", dice el periodista Andrés Mendoza https://t.co/okmnviUQ7o pic.twitter.com/Nx7bSqJX8L— Teleamazonas (@teleamazonasec) July 15, 2026 "> ">

El CPCCS tiene a su cargo organizar una comisión ciudadana seleccionadora para cada una de estas autoridades:

Fiscal General del Estado

Consejo Nacional Electoral

Contraloría General del Estado

Defensoría Pública

Defensoría del Pueblo

Tribunal Contencioso Electoral

Mientras que a través de las ternas enviadas por el Ejecutivo, más un posterior proceso de impugnación y veeduría ciudadana se designa a las siguientes autoridades:

Procuraduría General del Estado

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

Superintendencia de Bancos

Superintendencia de Protección de Datos

Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo

Superintendencia de Competencia Económica

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Además, a través de ternas enviadas por funciones e instituciones el CPCCS determina el procedimiento, plazos y demás elementos del proceso de elección de: