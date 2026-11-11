Noboa: Ecuador aplicará cobros recíprocos en la venta de energía y transporte de crudo a Colombia

El presidente Daniel Noboa se pronuncia este miércoles 11 de noviembre sobre varios temas de interés nacional durante una entrevista radial en Guayaquil.

En este espacio, el Mandatario abordará asuntos relacionados con la seguridad, la situación económica del país y las acciones del Gobierno frente al fenómeno de El Niño.

Mire aquí la entrevista:

Alcaldes investigados por delitos

El presidente Daniel Noboa defendió los allanamientos realizados en alcaldías y las investigaciones que involucran a autoridades locales por presuntos delitos.

Durante una entrevista, el Mandatario aseguró que las acciones contra la corrupción deben continuar, incluso si generan cuestionamientos políticos.

"Esta lucha no puede parar, aunque sea incómoda. Si como Presidente de la República tengo conocimiento de que se están cometiendo actos de corrupción (en los GAD) y, por conveniencia política, no digo nada, me convierto en cómplice", manifestó el Mandatario.

Noboa también sostuvo que existen políticos con aceptación popular que estarían vinculados directamente con estructuras delictivas. "Son políticos, tienen aceptación popular, pero están involucrados directamente con el crimen organizado", afirmó.

'Limpieza en los gobiernos locales'

El Jefe de Estado señaló que las nuevas autoridades que resulten ganadoras de las elecciones seccionales deberán emprender una depuración de las instituciones y realizar cambios para evitar que continúen los problemas de corrupción.

En este contexto, se refirió a Guayaquil y mencionó la necesidad de depurar determinadas agencias municipales relacionadas con tránsito, recolección de basura y agua.

Sobre el escenario electoral, Noboa dijo que su movimiento político, Acción Democrática Nacional (ADN), mantiene expectativas favorables. "Después de la campaña veremos los resultados, estamos optimistas con ADN, creemos que vamos a tener un buen resultado", indicó el Presidente, quien participará de la campaña luego de que la Asamblea le otorgó licencia.

Noboa se refiere al caso de Jacobo Bucaram y Jaime Estrada

Otro de los temas abordados fue el proceso judicial contra Jaime Estrada y Jacobo Bucaram en Estados Unidos, sobre el cual Noboa aseguró que no se trata de un caso aislado y precisó que las acusaciones provienen del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos.

Según explicó el Presidente, la acusación fiscal de EE.UU. contempla tres cargos: narcotráfico, posesión ilegal de armas y distribución ilegal de ametralladoras. Sobre este último delito, indicó que podría acarrear una condena de cadena perpetua.

El Mandatario sostuvo que, de acuerdo con las acusaciones de la Fiscalía estadounidense, habría existido una operación en la que se enviaba droga y se importaban armas. También mencionó cómo operaban Jacobo Bucaram y el hijo Jaime Estrada

Según el fiscal de Estados Unidos, se enviaba droga y también se importaba armas, en lo que estaba involucrado Jacobo Bucaram. Luego, el hijo de Jaime Estrada distribuía armas a los grupos de delincuencia organizada en Ecuador"

"No es solo el cargo de narcotráfico, sino que en los últimos 4 años se distribuyó armas largas a los grupos de delincuencia organizada en Ecuador", indicó.

Finalmente, el Presidente relacionó estas acusaciones con la violencia que afecta a varias provincias. Indicó que, desde 2022 hasta la actualidad, se han registrado más de 3 600 homicidios en Manabí y afirmó que muchas de estas muertes se cometieron con armas largas. También señaló que el armamento habría llegado a Los Ríos, Santo Domingo, Esmeraldas y Guayas.

Compra de energía

Sobre la compra de energía a Colombia, Noboa dijo que ha hablado con su homólogo Abelardo De La Espriella varias veces y se le ha dicho “mira fijemos un precio bajo de 8 o 10 centavos por kilovatio. Inicialmente él estaba de acuerdo”.

“Nosotros vamos a necesitar de Colombia tres o cuatro semanas, pero finales de diciembre, enero y febrero, ellos van a necesitar de nosotros. Entonces cualquier cosa que cobren ahora se les va a cobrar de vuelta”, dijo Noboa.

“Hay que ser recíproco, se le cobrará a Colombia un alto valor por el paso del crudo, electricidad cara en los momentos que ellos necesiten, pues ellos han decidido cobrarnos valores muy altos”, añadió el Mandatario.