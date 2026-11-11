Nueve ríos y esteros están desbordados en Ecuador: estas son las zonas afectadas

9 afluentes desbordados y 15 en alerta máxima de crecida este miércoles

Nueve ríos y esteros están desbordados en Ecuador este miércoles 11 de noviembre del 2026, con corte a las 07:00, según el reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

El reporte señala que las afectaciones se concentran en tres provincias de la Costa: Guayas, Santa Elena y Los Ríos, donde se registran inundaciones en distintos cantones y parroquias.

En Guayas se reportan cuatro cuerpos de agua fuera de su cauce. Los desbordamientos están en el cantón Daule, parroquia Laurel, y en Alfredo Baquerizo Moreno, conocido como Juján. Los puntos afectados son:

Estero El Cañal: sector El Laurel, parroquia Laurel, cantón Daule.

sector El Laurel, parroquia Laurel, cantón Daule. Río Pula: parroquia Laurel, cantón Daule.

parroquia Laurel, cantón Daule. Río Jaboncillo: parroquia Laurel, cantón Daule.

parroquia Laurel, cantón Daule. Río Los Amarillos: cabecera cantonal de Juján, en el sector de la vía Juján-Simón Bolívar.

En Santa Elena hay tres ríos desbordados, todos en el cantón Santa Elena, parroquia Colonche. El río California afecta a las comunas La Ponga, Febres Cordero y Loma Alta; el río Salanguillo, a la comuna del mismo nombre; y el río Javita, a las comunas Ceibitos y San Marcos.

En Los Ríos se reportan otros dos desbordamientos.

El río Salampe está fuera de su cauce en el sector del mismo nombre, en la parroquia Ricaurte del cantón Urdaneta.

está fuera de su cauce en el sector del mismo nombre, en la parroquia Ricaurte del cantón Urdaneta. El río Chilintomo afecta al sector Las Cañitas, en la parroquia Febres Cordero, zona de Mata de Cacao, cantón Babahoyo.

Otros 15 cuerpos de agua podrían aumentar su nivel

Además de los nueve desbordamientos, el reporte identifica 15 ríos y esteros con tendencia a aumentar de nivel.

Siete están en Los Ríos, seis en Guayas y dos corresponden a tramos del río Esmeraldas. Estos puntos requieren atención ante la posibilidad de nuevas afectaciones.

En Esmeraldas, los sectores señalados son el recinto Nuevo Tabete, en la parroquia San Mateo, y la isla Luis Vargas Torres, en el cantón Esmeraldas.

En Guayas, la alerta incluye los recintos Guabito y Las Colembas, en Colimes, además de varios sectores de las parroquias Junquillal, El Salitre y La Victoria, en el cantón Salitre.

En Los Ríos, los puntos con tendencia al aumento del nivel del agua son los recintos La Rosita y Colombia del Atio, en Babahoyo; el sector del malecón de Quevedo; Candilejo, en Baba; y Chacarita, Pailón, Los Milán y puente San Gregorio, en Ventanas.

La Secretaría de Gestión de Riesgos indicó que la evolución de estos niveles podría generar nuevas inundaciones en las zonas cercanas.