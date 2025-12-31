Presidencia, paro, consulta...; momentos clave del año político de Daniel Noboa

Daniel Noboa tuvo un año de 'montaña rusa' en 2025 marcado por una victoria en las urnas que lo llevó a la Presidencia el 13 de abril, el incremento de la inseguridad en el país, la eliminación del subsidio al diésel, un paro nacional de 30 días y una contundente derrota en su consulta popular y referéndum el 16 de noviembre.

Aquí te narramos los cuatro momentos clave que marcaron el año político de Daniel Noboa.

Ganó la Presidencia El 13 de abril del 2025, Daniel Noboa, vencía en las urnas con el 52,1% (5.162.840) de los votos frente a la correísta Luisa González 47,9% (4.764.447 millones).

Con solo dos años como asambleísta (2021-2023) Daniel Noboa lanzó su candidatura a la presidencia de la República tras la declaratoria de 'muerte cruzada' de Guillermo Lasso.

Entre sus promesas estuvieron la lucha contra la violencia y “la inseguridad que se ha apoderado de Ecuador” y una respuesta concreta a la falta de empleo que en el Ecuador.

Eliminación de subsidio al diésel y paro de la Conaie El 12 de septiembre el presidente Noboa firmaba el Decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel y desató uno de los paros de movimientos sociales más prolongados de la historia reciente del Ecuador.

Y desde el el 22 de septiembre y, por 31 días, comunidades indígenas, campesinas y sectores urbanos se movilizaron en el país con especial fuerza en Imbabura y Pichincha.

El Gobierno contuvo la movilización al trasladar la Función Ejecutiva a Latacunga. El paro se saldó con tres fallecidos, 142 detenidos y decenas de heridos.

Derrota en las urnas: consulta y referéndum Daniel Noboa sufrió un duro revés electoral solo siete meses después de ganar la Presidencia.

Los ecuatorianos dijeron "no" a las cuatro preguntas planteadas por el Noboa, que buscaba el respaldo para, entre otros temas, instalar bases militares extranjeras y convocar una Asamblea Constituyente.

"Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano", escribió Noboa en su cuenta de X.