Presidencia, paro, consulta...; momentos clave del año político de Daniel Noboa

El año político de Daniel Noboa estuvo marcado por altos y bajos en su gestión desde el triunfo en abril hasta la derrota en las urnas en novimebre.
31 dic 2025 - 11:48
Daniel Noboa tuvo un año de 'montaña rusa' en 2025 marcado por una victoria en las urnas que lo llevó a la Presidencia el 13 de abril, el incremento de la inseguridad en el país, la eliminación del subsidio al diésel, un paro nacional de 30 días y una contundente derrota en su consulta popular y referéndum el 16 de noviembre.
Aquí te narramos los cuatro momentos clave que marcaron el año político de Daniel Noboa.
Ganó la Presidencia
- El 13 de abril del 2025, Daniel Noboa, vencía en las urnas con el 52,1% (5.162.840) de los votos frente a la correísta Luisa González 47,9% (4.764.447 millones).
- Con solo dos años como asambleísta (2021-2023) Daniel Noboa lanzó su candidatura a la presidencia de la República tras la declaratoria de 'muerte cruzada' de Guillermo Lasso.
- Entre sus promesas estuvieron la lucha contra la violencia y “la inseguridad que se ha apoderado de Ecuador” y una respuesta concreta a la falta de empleo que en el Ecuador.
Eliminación de subsidio al diésel y paro de la Conaie
- El 12 de septiembre el presidente Noboa firmaba el Decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel y desató uno de los paros de movimientos sociales más prolongados de la historia reciente del Ecuador.
- Y desde el el 22 de septiembre y, por 31 días, comunidades indígenas, campesinas y sectores urbanos se movilizaron en el país con especial fuerza en Imbabura y Pichincha.
- El Gobierno contuvo la movilización al trasladar la Función Ejecutiva a Latacunga. El paro se saldó con tres fallecidos, 142 detenidos y decenas de heridos.
Derrota en las urnas: consulta y referéndum
- Daniel Noboa sufrió un duro revés electoral solo siete meses después de ganar la Presidencia.
- Los ecuatorianos dijeron "no" a las cuatro preguntas planteadas por el Noboa, que buscaba el respaldo para, entre otros temas, instalar bases militares extranjeras y convocar una Asamblea Constituyente.
- "Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano", escribió Noboa en su cuenta de X.
12 viajes, 14 países, 69 días fuera de Ecuador
- Los viajes al exterior han sido una de las marcas de Noboa al cierre del 2025. El Presidente ha viajado a Estados Unidos, Italia, España, Emiratos Árabes, Israel, Reino Unido, Francia, Brasil, Uruguay, Argentina, Japón, Noruega y Vaticano.
- En total 69 días estuvo fuera del país desde el 20 y 21 de enero, 28 y 29 de marzo, 17 al 22 de abril, 24 de abril, 9 de mayo, 16 y 18 de mayo, 22 de junio al 3 de julio, del 4 al 7 de julio, 17 al 22 de agosto, 24 de agosto al 2 de septiembre, 27 de noviembre al 1 de diciembre, 3 al 11 de diciembre y 26 al 27 de diciembre.
