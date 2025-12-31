Daniel Noboa decreta tarifas diferenciadas para el impuesto a la salida de divisas en 2026
31 dic 2025 - 07:59
Con Decreto Ejecutivo No. 272 el presidente, Daniel Noboa, estableció tarifas diferenciadas del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) durante el año 2026.
El Decreto se firmó el martes 30 de diciembre y establece que el sector farmacéutico tendrá un tarifa del 0% del ISD para las subpartidas arancelarias.
El mismo documento establece que otros sectores productivos gozarán de un impuesto reducido del 2,5% durante todo el 2026.
El Decreto encarga al Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y el Servicio de Rentas Internas (SRI) establecer mediante un acuerdo ministerial los beneficiarios de estas tarifas.
Además, dispone al Ministerio de Economía y Finanzas que determine, para el ejercicio fiscal 2026, el espacio fiscal máximo aplicable a la implementación de la tarifa diferenciada del ISD.
