Daniel Noboa llegó a Chengdú en busca de abrir mercado para productos ecuatorianos en China

Comercio y tecnología: La agenda de Daniel Noboa con los líderes de Sichuan en China

El presidente Daniel Noboa llegó a Chengdú, en el sur de China, donde mantuvo reuniones con autoridades de Sichuan para impulsar nuevas oportunidades comerciales, atraer inversiones y ampliar la presencia de productos ecuatorianos en el mercado asiático.

Durante su visita, Noboa se reunió con Wang Xiaohui y Shi Xiaolin, líderes de la provincia de Sichuan.

El encuentro estuvo enfocado en fortalecer la relación entre Ecuador y esta región china, que representa un mercado de alrededor de 380 millones de personas.

Banano, camarón, cacao y café

Uno de los principales temas fue la posibilidad de ampliar las oportunidades de negocio para productos ecuatorianos.

Banano, camarón, cacao y café forman parte de la oferta que Ecuador busca posicionar con mayor fuerza en China.

Cooperación en tecnología y energías limpias

La agenda también incluyó posibles espacios de cooperación en energías limpias y tecnología, además de proyectos de inversión que puedan fortalecer la producción nacional y generar nuevas fuentes de empleo.

La visita a Chengdú forma parte de la agenda del presidente Noboa en China, con la que Ecuador busca acercarse a nuevos mercados y fortalecer los vínculos comerciales con distintas regiones del país asiático.