Daniel Noboa llegó a Chengdú en busca de abrir mercado para productos ecuatorianos en China
Noboa llegó a Chengdú, China, para impulsar las exportaciones de camarón, banano, cacao y café en un mercado de 380 millones de personas.
Comercio y tecnología: La agenda de Daniel Noboa con los líderes de Sichuan en China
Presidencia de la República del Ecuador
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Actualizada:
21 ago 2026 - 06:42
El presidente Daniel Noboa llegó a Chengdú, en el sur de China, donde mantuvo reuniones con autoridades de Sichuan para impulsar nuevas oportunidades comerciales, atraer inversiones y ampliar la presencia de productos ecuatorianos en el mercado asiático.
Durante su visita, Noboa se reunió con Wang Xiaohui y Shi Xiaolin, líderes de la provincia de Sichuan.
El encuentro estuvo enfocado en fortalecer la relación entre Ecuador y esta región china, que representa un mercado de alrededor de 380 millones de personas.
Banano, camarón, cacao y café
Uno de los principales temas fue la posibilidad de ampliar las oportunidades de negocio para productos ecuatorianos.
Banano, camarón, cacao y café forman parte de la oferta que Ecuador busca posicionar con mayor fuerza en China.
Cooperación en tecnología y energías limpias
La agenda también incluyó posibles espacios de cooperación en energías limpias y tecnología, además de proyectos de inversión que puedan fortalecer la producción nacional y generar nuevas fuentes de empleo.
La visita a Chengdú forma parte de la agenda del presidente Noboa en China, con la que Ecuador busca acercarse a nuevos mercados y fortalecer los vínculos comerciales con distintas regiones del país asiático.
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