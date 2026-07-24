Daniel Noboa llama a defender la democracia en los 85 años del Combate Naval de Jambelí

La ceremonia se desarrolló a orillas del río Guayas, donde la Armada del Ecuador rindió homenaje a los héroes del Combate Naval de Jambelí, una de las fechas más representativas de la historia militar ecuatoriana.

El acto ejecutado este viernes, 24 de julio del 2026, incluyó la colocación de ofrendas florales y otros homenajes en memoria de quienes participaron en la gesta naval ocurrida hace 85 años.

Daniel Noboa llamó a defender la democracia

Durante su discurso, el presidente Daniel Noboa hizo un llamado a defender la democracia, al tiempo que insistió en mantener la lucha contra el crimen organizado y las estructuras delictivas que operan en el país.

El mandatario también resaltó el papel que desempeñan las nuevas generaciones de oficiales, a quienes exhortó a mantener el compromiso con la defensa de la libertad, la seguridad y las instituciones democráticas.

Respaldo al trabajo de las Fuerzas Armadas

En la ceremonia se destacó el trabajo que actualmente desarrolla la Armada del Ecuador, no solo en la protección de la soberanía nacional, sino también en operaciones contra el terrorismo, la delincuencia organizada y en labores de rescate y asistencia humanitaria.

Noboa expresó su respaldo a las Fuerzas Armadas y reconoció el trabajo que realizan en distintos frentes para enfrentar los desafíos de seguridad que atraviesa el país.

Desfile militar reunió a 700 integrantes de la Armada

Como parte del acto conmemorativo desfilaron 700 integrantes de la Armada del Ecuador, entre ellos cadetes de la Escuela Naval, alumnos de la Escuela de Grumetes, personal de la Escuela de Infantería de Marina, guardacostas, repartos operativos y oficiales en servicio pasivo.

El recorrido evocó la historia, la disciplina y la tradición de una institución estrechamente vinculada con Guayaquil y con la conmemoración de sus fiestas fundacionales.

Ceremonia se desarrolló con normalidad

La conmemoración formó parte de la agenda oficial de las fiestas julianas en Guayaquil y fue una de las primeras actividades encabezadas por el presidente durante esta celebración.

Aunque el evento implicó ajustes temporales en la circulación vehicular del sector, las autoridades informaron que no se registraron cierres viales de gran magnitud y que el tránsito se normalizó una vez concluida la ceremonia.