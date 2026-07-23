Guayaquil: Municipio y Gobierno tendrán sesiones solemnes para celebrar 491 años de Fundación

La ciudad de Guayaquil vivirá una intensa agenda institucional por sus 491 años de proceso fundacional.

Entre el 23 y el 25 de julio se desarrollarán sesiones solemnes convocadas por distintas instituciones del Estado, además de festivales, ferias, desfiles, conciertos y actividades culturales.

Las celebraciones reunirán a autoridades nacionales, provinciales y locales, así como a representantes de diferentes sectores de la sociedad, en una de las fechas más importantes del calendario cívico de la ciudad.

Gobierno Nacional organiza ceremonia en la avenida 9 de Octubre

El viernes 24 de julio se realizará la Sesión Solemne Conmemorativa por la Fundación de Santiago de Guayaquil, organizada por el Gobierno Nacional.

El acto tendrá lugar en la intersección de las calles 9 de Octubre y Malecón y contará con la presencia del presidente Daniel Noboa, junto a otras autoridades del país.

Durante la ceremonia se entregarán reconocimientos a ciudadanos destacados por su aporte al desarrollo de Guayaquil y del Ecuador. Además, se premiará a los ganadores de los concursos gastronómicos "El Rey del Encebollado" y "La Sazón Guayaca", que destacan la identidad culinaria de la ciudad.

Música y cultura para cerrar la jornada

La programación del Gobierno concluirá con un espectáculo cultural que incluirá presentaciones musicales y actividades dirigidas al público, como parte de las celebraciones por las fiestas julianas.

Estos eventos forman parte de la agenda preparada para resaltar la historia, la cultura y las tradiciones que identifican a la denominada Perla del Pacífico.

El Municipio volverá al Salón de la Ciudad

Por su parte, el Municipio de Guayaquil realizará su Sesión Solemne el sábado 25 de julio, a las 16:00, en el Salón de la Ciudad "Dr. José Joaquín de Olmedo", ubicado en el Palacio Municipal.

La ceremonia será presidida por la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel, quien asumió la administración municipal tras la detención de Aquiles Álvarez.

Cambio de escenario para la ceremonia municipal

La decisión de regresar al Salón de la Ciudad marca una diferencia respecto a las dos últimas conmemoraciones.

En 2024, la sesión solemne se desarrolló sobre una gran tarima instalada en la intersección de 9 de Octubre y Malecón Simón Bolívar, mientras que en 2023 tuvo lugar en la explanada del Palacio de Cristal.

La última ocasión en que el acto municipal se realizó dentro del Palacio Municipal fue durante la conmemoración de los 488 años del proceso fundacional de Guayaquil.

La Asamblea Nacional sesiona en Guayaquil

Las actividades oficiales comenzará este jueves 23 de julio, cuando la Asamblea Nacional instale una sesión solemne en el campus Guayaquil de la Universidad Tecnológica Ecotec.

El acto está previsto para las 17:00 y contará con la participación de autoridades nacionales, legisladores e invitados especiales como parte de la agenda cívica por las fiestas de la ciudad.

Además de las ceremonias oficiales, la ciudad desarrollará una programación que incluye ferias, festivales, desfiles, ponencias, conciertos y actividades culturales, dirigidas a habitantes y visitantes.

La conmemoración de los 491 años de Fundación reúne cada año a instituciones públicas, organizaciones sociales y ciudadanos en diferentes actividades en diferentes sectores de la ciudad.