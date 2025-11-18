Daniel Noboa designa a nuevo Gobernador de Guayas tras renuncia de Humberto Plaza

Humberto Plaza renunció a la Gobernación del Guayas el 18 de noviembre del 2025

El presidente Daniel Noboa continuó realizando cambios en las gobernaciones la noche del martes 18 de noviembre de 2025. El cambio en la Gobernación del Guayas se oficializó con el Decreto Ejecutivo 226.

José Ignacio Arévalo será quien reemplace a Humberto Aparicio Plaza, quien se encontraba en el cargo desde el 29 de julio del 2025 tras la salida de Zaida Rovira.

"Con el más sincero agradecimiento al presidente Daniel Noboa por la confianza puesta en mí desde el inicio de su gestión, hoy dejo la gobernación del Guayas, por cuya seguridad y bienestar he trabajado. Vuelvo a mi profesión de arquitecto, desde donde seguiré haciendo patria", señaló Plaza en su cuenta de X, la mañana de este martes.

Al asumir el cargo, Plaza afirmó que en su gestión buscaría que Guayas tenga paz, seguridad y orden. "Vamos a gobernar con firmeza, pero con humanidad", aseguró.

No obstante, durante los tres meses tuvo que enfrentar varios problemas de seguridad. Entre elos, alertas por coches bombas en exteriores de centros comerciales y cárceles.

Su renuncia ocurrió dos días después de que el Gobierno perdió en las cuatro preguntas de la consulta popular y referéndum. Cerca de 14 millones de personas votaron y la mayoría negó el apoyo a la presencia de bases militares extranjeras, reducción de asambleístas, eliminación de la asignación de fondos a los partidos políticos y la instalación de una Asamblea Constituyente.