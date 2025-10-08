Daniel Noboa emitió el decreto para la reducción del IVA al 8% en el feriado del 9 de octubre

El presidente Daniel Noboa emitió el decreto para la reducción del IVA en el feriado.

El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso mediante el decreto ejecutivo Número 179 la reducción temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 8% para el sector turístico. La medida regirá los días jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025.

Según el decreto, la iniciaitiva de reducir el IVA tiene el objetivo de incentivar el turismo interno durante el feriado nacional. La reducción aplica únicamente para las actividades turísticas conforme al artículo 5 de la Ley de Turismo, que incluye hospedaje, alimentación, transporte turístico, agencias de viajes y otros servicios vinculados a la actividad turística.

El decreto presidencial establece que la disposición entrará en vigencia desde su firma y deberá ser ejecutada por las instituciones competentes, entre ellas el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio de Turismo. Ambas entidades serán encargados de aplicar la medida y difundir información a los contribuyentes.

Este jueves 9 comenzará el feriado en Ecuador. Esta fecha se onmemoran 205 años de la Independencia de Guayaquil, gesta que marcó una etapa decisiva en la lucha por la emancipación del dominio español. Este año, el presidente Noboa amplió el asueto mediante el Decreto Ejecutivo 172, suspendiendo la jornada laboral en los sectores público y privado.

El decreto 172, firmado el 2 de octubre de 2025, dispuso que el feriado sea del 9 al 12 de octubre. Esta suspensión de actividades no será recuperable y se aplicará en todo el territorio nacional.