El perrito Messi, que fue usado como carnada, ya tiene una familia que lo llena de amor

La historia de Messi, el perrito que conmovió a Ecuador tras sobrevivir a un brutal caso de maltrato animal, tiene ahora un final esperanzador.

Este viernes 29 de mayo de 2026, el peludito fue entregado oficialmente a su nueva tutora, quien le abrió las puertas de un hogar donde no le faltarán cuidados ni cariño.

En imágenes de la llegada a su nuevo hogar se que el perrito está vestido con la camiseta de Ecuador. Messi recorrió cada rincón de su nueva casa con curiosidad y entusiasmo.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando su nueva familia lo recibió con abrazos. En varios videos se observa cómo su tutora lo carga en brazos mientras el perrito responde con muestras de afecto, lamiéndole el rostro y moviendo la cola sin parar.

La historia de Messi conmocionó al país en abril de 2026. El animal fue encontrado en el barrio Jatumpungo, en el cantón Rumiñahui, colgado de un árbol y con graves heridas provocadas tras haber sido utilizado como carnada para entrenar perros de pelea.

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Según informó la Fundación Lucky Bienestar Animal, el animal presentaba visibles signos de maltrato, heridas en el abdomen y lesiones de extrema gravedad. Su estado era crítico y durante varios días luchó por sobrevivir bajo cuidados veterinarios especializados.

Contra todo pronóstico, Messi logró recuperarse. Su proceso estuvo acompañado por miles de personas que siguieron de cerca su evolución y apoyaron las campañas para encontrarle un hogar definitivo.

Hoy, aquel cachorro que fue víctima de una de las formas más crueles de maltrato animal comienza una nueva vida rodeado de amor. Y su historia tuvo un final feliz.