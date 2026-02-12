Caso Goleada: se investiga el desvío de combustible naviero nacional e internacional

El alcalde de Guayaquil, Aquíles Álvarez, procesado en el caso Goleada, llegó a la cárcel de Cotopaxi

La Fiscalía General reveló detalles de la investigación del caso Goleada, en el que está procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus dos hermanos y ocho personas más por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Según explicó el Fiscal de la Unidad de Transparencia a cargo del caso, la investigación apunta a un entramado empresarial que habría sido creado “para vulnerar la seguridad del Estado y el sistema financiero, sin activar alertas en las instituciones de control”.

‎Según la Fiscalía, Aquiles Alvarez y sus hermanos Antonio y Xavier habrían estructurado un modelo empresarial destinado a generar ganancias ilícitas mediante la comercialización de combustible entre distintos segmentos del mercado.

‎La investigación sostiene que, a través de empresas de papel domiciliadas en Panamá, los procesados supuestamente desviaron combustible del segmento naviero nacional e internacional, y permitido obtener beneficios económicos indebidos.

El Ministerio Publicó aseguró que el perjuicio para el Estado se reflejaría en la reventa de diésel subsidiado a precios del mercado internacional, con un perjuicio estimado en alrededor de 100 millones de dólares.

‎El Fiscal del caso señaló que el delito de delincuencia organizada supuestamente comenzó a perpetrarse desde 2021 y que se estructuró en cinco eventos:

Guías de revisión.

Comercialización de combustible a embarcaciones internacionales.

Pagos a un trabajador de la aduana.

Bienes.

Eliminación de archivos.

Tatiana Coronel asumió la Alcaldía de Guayaquil

Entre los elementos presentados consta también el informe pericial de informática forense practicado a tres dispositivos electrónicos entregados por el denunciante. Ahí se hallaron mensajes de algunos de los procesados que evidenciarían coordinaciones para ejecutar el presunto ilícito.

‎Tras la audiencia de formulación de cargos, un juez dictó prisión preventiva a Aquiles Alvarez y cuatro procesados más. Mientras que para otros cinco procesados dispuso medidas alternativas como presentación periódica y prohibición de salida del país. En cambio, a un imputado le dictaron arresto domiciliario.

Ramiro García, abogado del Alcalde de Guayaquil, sostuvo que el proceso estaría vulnerando el principio de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Según el defensor, en el caso Goleada se investiga lo mismo que en el caso Triple A, en el que también está procesado Aquiles Alvarez