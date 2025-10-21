Daniel Noboa reacciona en redes tras una entrevista de Rafael Correa a Luisa González

El presidente de la República, Daniel Noboa, se pronunció en la red social X después de la entrevista de Rafael Correa a la excandidara presidencial Luisa González difundida a través del canal internacional RT. Ambos representantes de la Revolución Ciudadana criticaron a Noboa.

El Primer Mandatario en su cuenta de X, Noboa publicó un mensaje refiriéndose a las acusaciones de fraude en su contra: “Correa y Luisa haciendo campaña por el SÍ, para que por la tinta se traspase al NO”, púso y lo hizo con una foto de la entrevista.

En la publicación incluyó una frase del filósofo Friedrich Nietzsche en su posteo: “A veces las personas no quieren escuchar la verdad porque no quieren que sus ilusiones se vean destruidas”.

La publicación del presidente Noboa surge luego de que González, en el programa “Conversando con Correa”, criticara su gestión. “No quiere controlar la violencia porque le sirve para manipular a la población y gobernar desde el miedo”, dijo la excandidata presidencial.

Durante la conversación, Correa respaldó sus críticas y aseguró que Ecuador pasó de ser “uno de los países más seguros de la región” durante su mandato a “uno de los más peligrosos” bajo el actual Gobierno.