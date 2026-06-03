Daniel Noboa anuncia que se reducirán de 14 a 10 ministerios en Ecuador

El presidente Daniel Noboa anunció un recorte de ministerios, este miércoles 3 de junio de 2026

El presidente Daniel Noboa anunció una reducción de su gabinete. El Gobierno pasará de 14 a 10 ministerios. Así lo anunció este miércoles 3 de junio de 2026.

La reducción de ministerios forman parte de una estrategia orientada a mejorar la eficiencia de la administración pública. "Vamos a tener 10 ministerios", indicó el mandatario, durante una entrevista radial.

Durante una entrevista radial, el mandatario explicó que la medida busca fortalecer la gestión de las instituciones y optimizar el uso de los recursos del Estado.

"Vamos a dar mayor responsabilidad a las cabezas de esos ministerios y, al mismo tiempo, vamos a optimizar la calidad del gasto público", señaló Noboa.

Noboa aseguró que esta decisión forma parte de un plan de eficiencia estatal. "Estamos en un plan importantísimo, que es un plan de eficiencia para que pueda haber mayores beneficios para los ciudadanos", afirmó.

El Presidente no detalló cuáles serán las carteras de Estado que se fusionarán o reduciran dentro del proceso de reorganización