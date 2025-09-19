Daniel Noboa convoca a referéndum para consultar sobre las bases militares extranjeras

El presidente Daniel Noboa convoca a referendum para consultar sobre las bases extranjeras

El presidente Daniel Noboa decretó convocar a una referéndum para consultar a la ciudadanía sobre la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador.

Así consta en el Decreto Ejecutivo 147 firmado el jueves 18 de septiembre de 2025 en Latacunga, donde funciona la sede del Ejecutivo desde el sábado.

El primer artículo del Decreto habla sobre convocar al referéndum para consultar lo siguiente:

"Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador no permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares y prohíbe ceder bases a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras".

"¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcimente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?"

El Anexo indica sustituir el artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador por el siguiente:

"Art. 5. - El Ecuador es un territorio de paz".

En el segundo artículo del Decreto 147 se dispone notificar y disponer al Consejo Nacional Electoral (CNE) que continúe con el proceso correspondiente para llevar a cabo el referéndum.

Este Decreto es emitido en medio de convocatorias a paro por la eliminación del subsidio del diésel, el cambio de sede del Gobierno y el anuncio de convocatoria a una asamblea constituyente.