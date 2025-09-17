Daniel Noboa confirma que planteará una Asamblea Constituyente en Ecuador
El Presidente publicó una carta y cuestiona a la Corte Constitucional. El anuncio se da en medio de tensiones por los subsidios al diésel.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en un evento en Ecuador.
Tomado de la Presidencia
Actualizada:
17 sep 2025 - 19:10
El presidente de la República, Daniel Noboa, plantea realizar una Asamblea Constituyente. Así lo publicó en una carta difundida este miércoles 17 de septiembre de 2025. En el texto cuestiona las decisiones de la Corte Constitucional.
Noticia en desarrollo
