Daniel Noboa anuncia posible reunión con Donald Trump y responde a Gustavo Petro

El presidente Daniel Noboa dijo que la cooperación de países con más presupuesto como Estados Unidos, Brasil o Corea del Sur es fundamental para luchar contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. En ese contexto confirmó que en dos o tres semanas tendrá una reunión con Donald Trump, el presidente de EE.UU.

En la entrevista con Teleamazonas, este viernes 31 de octubre del 2025, Noboa anunció que la secretaria de seguridad de Estados Unidos, Kristie Noem, visitará el país el 5 de noviembre para analizar la posible instalación de bases o facilidades de seguridad. También anticipó que se tiene previsto una reunión con Donal Trump, el presidente de Estados Unidos, en los próximos días.

"La criminalidad no es ideológica, la criminalidad es una sola. Nos afecta a todos los ecuatorianos, de izquierda, de derecha, del centro, de arriba, de abajo. Y la criminalidad hay que combatirla. Eso es lo que afecta a los más pobres", dijo Noboa.

Noboa se refirió a Gustavo Petro

Gustavo Petro, el presidente de Colombia, dijo en días pasados que la droga sale por Manta y que Ecuador exporta más cocaína. Al respecto, Noboa respondió y dijo: "Él (Petro) también salió por Manta", respondió. Aclaró que no sabe qué hizo el primer Mandatario colombiano en Manabí.

"No creo que fue nada bueno. No lo vi ayudando a gente pobre. No hizo ninguna ayuda a nadie", precisó Noboa sobre la visita de Petro.

Noboa confirmó que Ecuador ha recibido pedidos de información como parte de la investigación que hay en Colombia. "Bastante extraño que de Quito se fue a Manta, se quedó en Manta un par de días. Y es algo extraño, es algo que está en investigación. Yo me tengo que preocupar por el pueblo ecuatoriano. Cada loco con su tema. Él tendrá sus problemas en su país y que vea cómo lo soluciona".