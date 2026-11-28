Los ecuatorianos acudirán a las urnas el domingo 29 de noviembre del 2026 para elegir autoridades locales.

Los ecuatorianos acudirán a las urnas el domingo 29 de noviembre del 2026 para elegir más de 5 400 autoridades locales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Antes de salir de casa, los electores deberán tomar en cuenta las siguientes disposiciones que emitió el Consejo Nacional Electoral (CNE) para evitar contratiempos durante la jornada de votaciones.

Consulte su lugar de votación antes de salir de casa

Debido a las afectaciones provocadas por las lluvias, varios recintos electorales han sido reubicados en Ecuador. Por ello, es importante verificar el lugar de sufragio y la Junta Receptora del Voto (JRV) asignada.

El CNE habilitó tres canales de consulta:

Página web: www.cne.gob.ec.

Aplicación móvil CNE App.

Call center: (02) 381-5841.

En territorio ecuatoriano, las urnas estarán abiertas desde las 07:00 hasta las 17:00. En el exterior, las votaciones se desarrollarán de 09:00 a 19:00, según el huso horario de cada país.

¿Se puede votar con la cédula caducada?

Sí. Los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto con documentos de identidad vigentes o caducados.

Los documentos admitidos por el CNE son:

Cédula de identidad.

Pasaporte.

Identificación consular (para los ecuatorianos en el exterior).

¿Se puede llevar el celular y un esferográfico propio?

Los electores podrán ingresar a los recintos electorales con sus teléfonos celulares. Sin embargo, está prohibido utilizarlos durante el acto de sufragio o fotografiar las papeletas electorales.

En cuanto al esferográfico, el CNE aclaró que los ciudadanos podrán utilizar uno propio o el proporcionado por los integrantes de la Junta Receptora del Voto. No existe una restricción sobre el color de la tinta.

¿Qué no debe llevar a los recintos electorales?

Para agilizar los controles de seguridad a cargo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el organismo electoral recomienda evitar el ingreso con bolsos o mochilas.

También sugiere acudir sin acompañantes, niños pequeños o mascotas. En el caso de las personas que requieran voto asistido, podrán contar con acompañamiento.

El ingreso de alimentos y bebidas a los recintos electorales tampoco está permitido.

Además, el CNE recordó que presentarse a sufragar en estado de embriaguez puede derivar en sanciones económicas.

¿Cuánto es la multa por no votar en las elecciones 2027?

Los ciudadanos que están obligados a sufragar y no lo hagan, sin una justificación válida, deberán pagar una multa equivalente al 10% del Salario Básico Unificado (SBU), es decir, USD 48,20.

En el caso de los ciudadanos designados como miembros de las juntas receptoras del voto (MJRV), existen sanciones adicionales por incumplir sus obligaciones.

Las multas por abandonar una junta electoral oscilan entre 11 y 20 salarios básicos unificados.

¿Dónde consultar los resultados de las elecciones en Ecuador?

Una vez concluida la jornada de sufragio, comenzará el conteo de votos en las juntas receptoras.

El CNE recordó que es el único organismo facultado para difundir los resultados oficiales de las elecciones seccionales y del CPCCS 2027.

Por ello, los ciudadanos deberán consultar los canales oficiales del organismo electoral para conocer el avance del escrutinio y los resultados de los comicios.