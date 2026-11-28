El Consejo Nacional Electoral (CNE) inauguró este sábado 28 de noviembre de 2026, a las 15:30 (hora de Ecuador), la jornada de sufragio para los ecuatorianos empadronados en el extranjero.

Son 486 414 ciudadanos habilitados para sufragar en las tres circunscripciones especiales del exterior: Latinoamérica, El Caribe y África; Canadá y Estados Unidos; y Europa, Oceanía y Asia.

Durante la ceremonia oficial contó con la presencia de las autoridades del CNE y veedores del proceso electoral.

En este acto se cumplió el procedimiento informático para verificar que las actas del exterior se encuentren en cero, además de efectuarse el sellado virtual de la base de datos que respaldará el escrutinio.

Debido a la diferencia horaria, los primeros compatriotas en acudir a las urnas son quienes residen en Oceanía, donde ya rige la jornada del domingo 29 de noviembre.

¿Cómo se vota en el exterior?

El sufragio en el extranjero se lleva a cabo de forma presencial.

El CNE estableció el horario de 09:00 a 19:00 y varía de acuerdo con el huso horario de cada país.

No se desarrollan elecciones en Cuba ni en Venezuela, debido a la ausencia de relaciones diplomáticas en ambas naciones, lo que complica la coordinación y logística electoral.

Para ejercer el voto, los ciudadanos deben presentar cualquiera de los siguientes documentos, mismo que pueden tener una validez vigente o caducada:

Cédula de identidad

Pasaporte

Documento de identidad consular (ID consular)

A diferencia de los electores dentro del territorio ecuatoriano, los votantes en el exterior sufragan únicamente para designar a los siete consejeros principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el período 2027–2031.

Al acercarse a la junta receptora del voto, cada persona recibe tres papeletas: una de la lista de mujeres postulantes al Cpccs, una de la lista de varones y otra por pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos en el exterior.