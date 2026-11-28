Las fuertes lluvias dejan anegadas varias zonas de la provincia de Los Rios.

Las precipitaciones continuarán en varias provincias de Ecuador durante la noche de este sábado 28 y la madrugada del domingo 29 de noviembre de 2026, según el nuevo pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

El organismo anticipa lluvias fuertes en las provincias de El Oro, Cotopaxi y Loja, mientras que en otras localidades del país se esperan precipitaciones entre leves y moderadas.

El pronóstico para Ecuador continental comprende el período entre las 19:00 del sábado y las 07:00 del domingo. Para Galápagos, la previsión se extiende desde las 18:00 hasta las 06:00.

¿Dónde se esperan lluvias fuertes en Ecuador?

De acuerdo con los mapas meteorológicos del Inamhi, las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán en los siguientes cantones:

El Oro : Las Lajas y Portovelo, durante la noche.

: Las Lajas y Portovelo, durante la noche. Cotopaxi : Pangua, durante la noche y madrugada.

: Pangua, durante la noche y madrugada. Loja: Celica, Macará, Paltas, Pindal, Puyango, Sozoranga y Zapotillo, durante la noche y madrugada.

El organismo aclara que los horarios corresponden a los períodos de mayor intensidad de las precipitaciones. Fuera de esas franjas, las lluvias podrían ser más débiles o no registrarse.

¿Continuarán las lluvias en Quito durante la noche?

Tras las fuertes precipitaciones registradas durante la tarde de este sábado en Quito, el Inamhi prevé que la intensidad de las lluvias disminuya durante las próximas horas en la capital.

Para la noche y madrugada, el pronóstico contempla lluvias leves en Quito, Mejía y Rumiñahui. En cambio, en Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel de los Bancos se esperan precipitaciones moderadas.

Durante la tarde, el ECU 911 reportó acumulación de agua en diferentes vías de la capital, así como lluvias en sectores como La Mariscal, González Suárez, La Alameda, Cumbayá y el Valle de los Chillos.

Pronóstico de lluvias en Guayaquil

En Guayaquil se esperan lluvias leves durante la noche y madrugada, mientras que en cantones como Balzar, Colimes, El Triunfo, Naranjal, Palestina y Pedro Carbo se prevén precipitaciones moderadas.

En Galápagos, el pronóstico contempla lluvias moderadas en Isabela y leves en Santa Cruz.

Lluvias en la Sierra y Amazonía

En la región Interandina, además de las precipitaciones fuertes previstas en Cotopaxi y Loja, se esperan lluvias moderadas en sectores de Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo y Pichincha.

En la Amazonía, las precipitaciones se concentrarán principalmente durante la madrugada del domingo 29 de noviembre.

El Inamhi prevé lluvias moderadas en sectores de Morona Santiago, Napo, Orellana y Sucumbíos, mientras que en Pastaza y Zamora Chinchipe se esperan precipitaciones leves.