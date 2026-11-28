El CNE anunció más cambios en recintos electorales de seis provincias, debido a las afectaciones por el fenómeno El Niño.

A pocas horas de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó sobre la reubicación de 28 recintos electorales en seis provincias de Ecuador, debido a las afectaciones provocadas por las lluvias.

La actualización, con corte a las 15:00 de este sábado 28 de noviembre de 2026, incluye cambios en establecimientos habilitados para recibir a los votantes durante la jornada electoral del domingo 29 de noviembre.

Guayas y Los Ríos concentran 21 de las 28 reubicaciones, principalmente en los cantones Milagro y Babahoyo. También se registran modificaciones en Esmeraldas, Galápagos, Carchi y El Oro.

La medida implica el traslado de los lugares de sufragio y no la suspensión de las votaciones en estos sectores.

¿En qué provincias se han reubicado los recintos electorales?

De acuerdo con el listado difundido por el organismo electoral, los cambios se distribuyen de la siguiente manera:

Guayas

En Milagro, nueve recintos electorales fueron trasladados a diferentes bloques de contingencia de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI).

GUAYAS: 11 RECINTOS REUBICADOS Cantón Recinto afectado Nuevo recinto electoral Milagro Escuela de Educación Básica 24 de Mayo Universidad Estatal de Milagro - Bloque de contingencia 1 Milagro Unidad Educativa 17 de Septiembre Universidad Estatal de Milagro - Bloque de contingencia 2 Milagro Escuela de Educación Básica Dr. Alfredo Pérez Guerrero Unidad Educativa José María Velasco Ibarra - Bloque de contingencia Balao Unidad Educativa Sabino Eipacio Rosales Panchana Escuela de Educación Básica Luis Felipe Quirola Bonilla, extensión Balao Milagro Unidad Educativa La Alborada Universidad Estatal de Milagro - Bloque de contingencia 3 Milagro Escuela de Educación Básica Modesto Chávez Franco Universidad Estatal de Milagro - Bloque de contingencia 4 Milagro Unidad Educativa Simón Bolívar Universidad Estatal de Milagro - Bloque de contingencia 5 Milagro Escuela de Educación Básica Isabel Herrera de Velásquez Universidad Estatal de Milagro - Bloque de contingencia 6 Milagro Escuela de Educación Básica Eugenio Espejo Universidad Estatal de Milagro - Bloque de contingencia 7 Milagro Unidad Educativa Franciscana San Antonio Universidad Estatal de Milagro - Bloque de contingencia 8 Milagro Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez Universidad Estatal de Milagro - Bloque de contingencia 9 Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE). Corte: 28 de noviembre de 2026, 15:00.

En Balao, los electores de la Unidad Educativa Sabino Eipacio Rosales Panchana deberán acudir a la Escuela de Educación Básica Luis Felipe Quirola Bonilla, extensión Balao.

Los Ríos:

Los 10 cambios de recintos electorales en esta provincia corresponden al cantón Babahoyo.

LOS RÍOS: 10 RECINTOS REUBICADOS Cantón Recinto afectado Nuevo recinto electoral Babahoyo Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo Escuela Francisco Robles Babahoyo Unidad Educativa Guillermo Baquerizo Jiménez Iglesia Centro Cristiano Nueva Palma Babahoyo Unidad Educativa Abdón Calderón Muñoz Cancha de uso múltiple del Centro Comercial Bahía Babahoyo Unidad Educativa Caracol - Bloque central Polideportivo de Caracol Babahoyo Unidad Educativa Simón Bolívar Polideportivo de Pimocha Babahoyo Unidad Educativa del Milenio Simón Bolívar Parque de Pimocha Babahoyo Unidad Educativa Barreiro - Bloque 1 Cancha de uso múltiple del Centro Comercial Bahía Babahoyo Polideportivo Municipal Parroquia Barreiro Polideportivo de Básquet Babahoyo Unidad Educativa Darío C. Guevara Escuela de Educación Básica Ciudad de Babahoyo Babahoyo Escuela de Educación Básica Isabel María de Ponce Afueras del Ingenio Isabel María Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE). Corte: 28 de noviembre de 2026, 15:00.

Esmeraldas

Los cambios corresponden a los cantones Esmeraldas y Quinindé.

ESMERALDAS: 3 RECINTOS REUBICADOS Cantón Recinto afectado Nuevo recinto electoral Esmeraldas Leonidas Gruezo George Unidad Educativa 21 de Septiembre - Espacio 2 Quinindé Unidad Educativa Quito Unidad Educativa Quito - Bloque 2 Quinindé Unidad Educativa La Unión Unidad Educativa Marieta Veintimilla Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE). Corte: 28 de noviembre de 2026, 15:00.

Galápagos

En el cantón Santa Cruz, dos establecimientos fueron reemplazados como lugares de votación.

GALÁPAGOS: 2 RECINTOS REUBICADOS Cantón Recinto afectado Nuevo recinto electoral Santa Cruz Unidad Educativa Miguel Ángel Cazares Unidad Educativa Nacional Galápagos Santa Cruz Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín Coliseo de Deporte Santa Cruz Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE). Corte: 28 de noviembre de 2026, 15:00.

Carchi

En el cantón Espejo, los electores de la Unidad Educativa Libertad, anteriormente Colegio La Libertad, deberán sufragar en la Unidad Educativa La Libertad, sede El Oro

En Santa Rosa, el recinto electoral de la Unidad Educativa Zoila Ugarte de Landívar fue trasladado a la Unidad Educativa Herminia Grunauer de Loayza.

¿Cómo consultar si cambió su lugar de votación?

Ante las modificaciones de última hora, los ciudadanos pueden verificar su recinto electoral antes de salir de sus viviendas este domingo 29 de noviembre.

La consulta está habilitada a través de los siguientes canales oficiales:

Página web del Consejo Nacional Electoral: www.cne.gob.ec.

Aplicación móvil CNE App.

Horas antes, el organismo electoral aclaró que únicamente el Pleno del CNE tiene la facultad de analizar una eventual suspensión de las votaciones en recintos afectados por situaciones de fuerza mayor.

Las delegaciones provinciales electorales no tienen esa atribución. Entretanto, las autoridades mantienen el monitoreo de los establecimientos ante posibles emergencias derivadas de las condiciones climáticas.