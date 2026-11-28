Elecciones 2027: CNE reubica 28 recintos electorales en seis provincias por las lluvias
Guayas, Los Ríos, Carchi, El Oro, Esmeraldas y Galápagos registran cambios en los lugares de votación debido a las intensas lluvias.
El CNE anunció más cambios en recintos electorales de seis provincias, debido a las afectaciones por el fenómeno El Niño.
Flickr CNE.
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Actualizada:
28 nov 2026 - 17:23
A pocas horas de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó sobre la reubicación de 28 recintos electorales en seis provincias de Ecuador, debido a las afectaciones provocadas por las lluvias.
La actualización, con corte a las 15:00 de este sábado 28 de noviembre de 2026, incluye cambios en establecimientos habilitados para recibir a los votantes durante la jornada electoral del domingo 29 de noviembre.
Guayas y Los Ríos concentran 21 de las 28 reubicaciones, principalmente en los cantones Milagro y Babahoyo. También se registran modificaciones en Esmeraldas, Galápagos, Carchi y El Oro.
La medida implica el traslado de los lugares de sufragio y no la suspensión de las votaciones en estos sectores.
¿En qué provincias se han reubicado los recintos electorales?
De acuerdo con el listado difundido por el organismo electoral, los cambios se distribuyen de la siguiente manera:
Guayas
En Milagro, nueve recintos electorales fueron trasladados a diferentes bloques de contingencia de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI).
En Balao, los electores de la Unidad Educativa Sabino Eipacio Rosales Panchana deberán acudir a la Escuela de Educación Básica Luis Felipe Quirola Bonilla, extensión Balao.
Los Ríos:
Los 10 cambios de recintos electorales en esta provincia corresponden al cantón Babahoyo.
Esmeraldas
Los cambios corresponden a los cantones Esmeraldas y Quinindé.
Galápagos
En el cantón Santa Cruz, dos establecimientos fueron reemplazados como lugares de votación.
Carchi
En el cantón Espejo, los electores de la Unidad Educativa Libertad, anteriormente Colegio La Libertad, deberán sufragar en la Unidad Educativa La Libertad, sede El Oro
En Santa Rosa, el recinto electoral de la Unidad Educativa Zoila Ugarte de Landívar fue trasladado a la Unidad Educativa Herminia Grunauer de Loayza.
¿Cómo consultar si cambió su lugar de votación?
Ante las modificaciones de última hora, los ciudadanos pueden verificar su recinto electoral antes de salir de sus viviendas este domingo 29 de noviembre.
La consulta está habilitada a través de los siguientes canales oficiales:
- Página web del Consejo Nacional Electoral: www.cne.gob.ec.
- Aplicación móvil CNE App.
Horas antes, el organismo electoral aclaró que únicamente el Pleno del CNE tiene la facultad de analizar una eventual suspensión de las votaciones en recintos afectados por situaciones de fuerza mayor.
Las delegaciones provinciales electorales no tienen esa atribución. Entretanto, las autoridades mantienen el monitoreo de los establecimientos ante posibles emergencias derivadas de las condiciones climáticas.
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