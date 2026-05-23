Aprueban diseños de papeletas, documentos y paquete electoral para las elecciones seccionales
El material electoral emitido por el CNE, contará con efecto anticopia, microtextos y códigos de barras.
Papeletas referenciales de las próximas elecciones seccionales.
CNE
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Actualizado:
23 may 2026 - 21:51
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, este 23 de mayo de 2026, los diseños de las papeletas electorales, documentos y paquete electoral que serán utilizados en las próximas elecciones seccionales.
Las papeletas electorales se diferenciarán por colores de diferentes tonos, de acuerdo con cada dignidad:
- Gris para alcaldías
- Café para prefecturas
- Verde oscuro para concejalías urbanas
- Celeste para concejalías rurales
- Amarillo para CPCCS - hombres
- Rosa para CPCCS - hombres
- Verde claro para vocalías de juntas parroquiales rurales
- Naranja para CPCCS - pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior
De acuerdo con la información, el material electoral contará con medidas de seguridad como efecto anticopia, microtextos y códigos de barras.
Durante las elecciones de noviembre de 2026 se utilizarán dos urnas, una blanca para las dignidades seccionales y otra café para las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El 29 de noviembre de 2026 los ecuatorianos acudiremos a las urnas para elegir a las nuevas autoridades locales y del CPCCS.
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