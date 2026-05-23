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Política

Aprueban diseños de papeletas, documentos y paquete electoral para las elecciones seccionales

El material electoral emitido por el CNE, contará con efecto anticopia, microtextos y códigos de barras.

Papeletas referenciales de las próximas elecciones seccionales.

CNE

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

23 may 2026 - 21:51

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, este 23 de mayo de 2026, los diseños de las papeletas electorales, documentos y paquete electoral que serán utilizados en las próximas elecciones seccionales. 

Las papeletas electorales se diferenciarán por colores de diferentes tonos, de acuerdo con cada dignidad:

  • Gris para alcaldías 
  • Café para prefecturas 
  • Verde oscuro para concejalías urbanas
  • Celeste para concejalías rurales 
  • Amarillo para CPCCS - hombres 
  •  Rosa para CPCCS - hombres
  • Verde claro para vocalías de juntas parroquiales rurales
  • Naranja para CPCCS - pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior

De acuerdo con la información, el material electoral contará con medidas de seguridad como efecto anticopia, microtextos y códigos de barras.

Durante las elecciones de noviembre de 2026 se utilizarán dos urnas, una blanca para las dignidades seccionales y otra café para las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El 29 de noviembre de 2026 los ecuatorianos acudiremos a las urnas para elegir a las nuevas autoridades locales y del CPCCS.

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