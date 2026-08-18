CNE registra 15 820 solicitudes de candidaturas para las elecciones seccionales en la Costa
El Consejo Nacional Electoral (CNE) reportó de forma preliminar 53 534 solicitudes de inscripción de candidaturas en todo el Ecuador.
Las listas deberán pasar por una revisión de requisitos y podrán enfrentar objeciones, impugnaciones y recursos
CNE
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Actualizada:
18 ago 2026 - 11:09
El sistema informático del Consejo Nacional Electoral (CNE) contabilizó 53 534 solicitudes de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales 2027 con corte a las 09:56 de este martes 18 de agosto del 2026.
La cifra corresponde a los registros ingresados por las organizaciones políticas y todavía no significa que todas las candidaturas hayan sido calificadas.
El siguiente paso estará a cargo de las 24 Juntas Provinciales Electorales, que deberán revisar cada expediente para comprobar que los candidatos cumplan los requisitos establecidos en la normativa y que no tengan impedimentos para participar en los comicios.
Estas son las cifras en seis provincias de la Costa
En Esmeraldas se registraron 2 234 solicitudes. El detalle es el siguiente:
- Alcaldes: 37
- Concejales rurales: 186
- Concejales urbanos: 116
- Concejales urbanos por circunscripción: 108
- Prefecto y viceprefecto: 7
- Vocales de juntas parroquiales rurales: 1 780
- Total: 2 234
En Manabí se contabilizaron 4 294 solicitudes de inscripción. La provincia registra:
- Alcaldes: 145
- Concejales rurales: 414
- Concejales urbanos: 858
- Concejales urbanos por circunscripción: 300
- Prefecto y viceprefecto: 7
- Vocales de juntas parroquiales rurales: 2 570
- Total: 4.294
En Guayas, el sistema del CNE registra 3 343 solicitudes distribuidas entre las diferentes dignidades:
- Alcaldes: 163
- Concejales rurales: 232
- Concejales urbanos: 1 116
- Concejales urbanos por circunscripción: 614
- Prefecto y viceprefecto: 8
- Vocales de juntas parroquiales rurales: 1 210
- Total: 3 343
En Los Ríos, el reporte preliminar contabiliza 1 928 solicitudes de inscripción:
- Alcaldes: 75
- Concejales rurales: 202
- Concejales urbanos: 556
- Concejales urbanos por circunscripción: 180
- Prefecto y viceprefecto: 5
- Vocales de juntas parroquiales rurales: 910
- Total: 1 928
En Santa Elena, el CNE registra 860 solicitudes. El desglose es:
- Alcaldes: 17
- Concejales rurales: 124
- Concejales urbanos: 84
- Concejales urbanos por circunscripción: 208
- Prefecto y viceprefecto: 7
- Vocales de juntas parroquiales rurales: 420
- Total: 860
En El Oro, el sistema reporta 3 161 solicitudes de inscripción:
- Alcaldes: 94
- Concejales rurales: 224
- Concejales urbanos: 628
- Concejales urbanos por circunscripción: 216
- Prefecto y viceprefecto: 9
- Vocales de juntas parroquiales rurales: 1 990
- Total: 3 161
El registro de una solicitud no equivale a una candidatura oficialmente calificada.
Las Juntas Provinciales Electorales deberán revisar los documentos, verificar el cumplimiento de los requisitos y comprobar que los aspirantes no estén incluidos en las inhabilidades previstas por la normativa electoral.
Durante este proceso, las organizaciones políticas también podrán presentar objeciones e impugnaciones.
Además, los casos que correspondan podrán llegar mediante recursos subjetivos al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), de acuerdo con los plazos establecidos.
¿Cuándo una candidatura queda oficialmente inscrita?
Una candidatura será considerada oficialmente inscrita cuando la resolución que la califica quede en firme y no existan recursos administrativos o jurisdiccionales pendientes de resolución.
Por ello, las más de 53 mil solicitudes reportadas por el CNE todavía pueden cambiar durante la etapa de revisión y calificación.
En las seis provincias detalladas se contabilizan 15 820 solicitudes, mientras que el total nacional informado por el CNE asciende a 53 534.
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