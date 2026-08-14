Luis Bakker Villacreses es el nuevo embajador de Ecuador en Estados Unidos.

El Gobierno de Ecuador designó a Luis Bakker Villacreses como nuevo embajador en los Estados Unidos de América.

Su nombramiento se produce en un momento en el que ambos países mantienen una agenda de cooperación en temas de seguridad, comercio, inversión y movilidad humana.

Nuevo representante diplomático en Washington

Luis Bakker asumirá la representación diplomática de Ecuador en Estados Unidos, uno de los principales socios estratégicos del país.

Como embajador, tendrá la misión de fortalecer las relaciones bilaterales y dar seguimiento a los temas de interés común entre ambas naciones.

Relación entre Ecuador y Estados Unidos

Estados Unidos es uno de los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas y un aliado en áreas como seguridad, lucha contra el crimen organizado, comercio, inversión y cooperación internacional.

La designación de Bakker se da en un contexto de fortalecimiento de los vínculos diplomáticos entre ambos gobiernos.