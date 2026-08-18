Pichincha registró 4 117 inscritos para las elecciones seccionales de 2027

El cierre del proceso de inscripciones de candidaturas se realizó la tarde del 17 de agosto de 2026.

Pichincha es la provincia con más candidatos inscritos para las Elecciones Seccionales de 2027. Según los últimos datos del Consejo Nacional Electoral, por esa provincia se presentarón 4 117 inscritos.

La provincia, cuya capital es Quito, es una de las más grandes y pobladas del país. Solo en la capital hay 10 candidatos inscritos para la alcaldía y 19 en total.

En la provincia también se registran 358 candidatos a la concejales rurales y 224 aspirantes a concejales urbanos. Mientras que los vocales de las Juntas Parroquiales Rurales son 3 038.

¿Quiénes son los candidatos a la Alcaldía de Quito?

Uno de los principales nombres de la contienda es el del actual alcalde Pabel Muñoz, quien buscará la reelección. Su candidatura cuenta con el respaldo de la Alianza Ciudadana, integrada por Unidad Popular (Lista 2), Partido Socialista Ecuatoriano (Lista 17) y el movimiento Todos (Lista 70).

La candidatura de Harold Andrés Burbano Villarreal, exministro del Trabajo, fue definida por Acción Democrática Nacional (ADN, Lista 7). Su inscripción se produjo en la etapa final del proceso electoral, dentro de un cambio de candidaturas dispuesto por la dirigencia del movimiento oficialista.

Otro de los nombres conocidos en la política quiteña es Jorge Yunda Machado, quien busca nuevamente llegar al Palacio Municipal. El exalcalde oficializó su candidatura el 14 de agosto y participará por Avanza (Lista 8).

También competirá Wilson Eduardo Merino Rivadeneira, actual concejal del Distrito Metropolitano de Quito. El edil, crítico de la administración municipal, será candidato por Imparables (Lista 79).

La nómina se completa con:

Paúl Desamblac Cañadas , Movimiento Futuro (Lista 20).

, Movimiento Futuro (Lista 20). Galo Vicente Almeida Garzón , Centro Democrático (Lista 1).

, Centro Democrático (Lista 1). Bernardo Felipe Jijón Nankervis , Partido Sociedad Patriótica (Lista 3).

, Partido Sociedad Patriótica (Lista 3). Linda Diana Romero Espinoza , Partido Social Cristiano (Lista 6).

, Partido Social Cristiano (Lista 6). Carla Fernanda Larrea Falconi , Movimiento CREO (Lista 21).

, Movimiento CREO (Lista 21). César Díaz Álvarez, Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID).

Estos son los candidatos a la Prefectura de Pichincha

La disputa por la Prefectura de Pichincha también tendrá a varios exfuncionarios y figuras que ya han ocupado cargos públicos.

Giovanna Paola Ubidia Burbano, exdirectora del Seguro Social Campesino, será la candidata de ADN (Lista 7). Su postulación se definió luego del cambio de dignidades realizado por la organización política.

Por la Alianza Ciudadana (Listas 2, 17 y 70) participará Alexandro Tonello Carrera, quien fue viceprefecto de Pichincha y busca continuar en la administración provincial.

Juan Ernesto Zapata Silva, exministro del Interior y exdirector del ECU 911, competirá por Imparables (Lista 79).

Los otros candidatos a la Prefectura de Pichincha son:

Jorge Washington Pinto Daila , Partido Sociedad Patriótica (Lista 3).

, Partido Sociedad Patriótica (Lista 3). Mishelle Elisa Calvache Fernández , Movimiento CREO (Lista 21).

, Movimiento CREO (Lista 21). Carla Nicolle Cevallos Romo , Partido Avanza (Lista 8).

, Partido Avanza (Lista 8). Claudia Gema Ormaza Loor , Partido Social Cristiano (Lista 6).

, Partido Social Cristiano (Lista 6). Guillermo Churuchumbi , Pachakutik.

, Pachakutik. Wilmer Morales , Movimiento Futuro.

, Movimiento Futuro. Mohammad Ali, Pueblo, Igualdad y Democracia (PID).

Churuchumbi fue coordinador de Pachakutik y alcalde de Cayambe. Por su parte, Calvache fue vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mientras que Cevallos fue concejala del Distrito Metropolitano de Quito.

Mohammad Ali es médico y presidente de la Cámara de Comercio Árabe-Ecuatoriana.

¿Las candidaturas ya están oficialmente aprobadas?

No necesariamente. La inscripción de una candidatura no equivale a su calificación definitiva.

Las Juntas Provinciales Electorales deben revisar que los aspirantes cumplan los requisitos establecidos en la Constitución y la legislación electoral. Entre otros aspectos, se verifica que los candidatos estén habilitados para ejercer sus derechos políticos y que no estén incursos en las prohibiciones o inhabilidades previstas en la normativa.

Además, las listas deberán cumplir con las reglas de paridad, encabezamiento de listas e inclusión generacional.

Las candidaturas quedarán oficialmente inscritas cuando las resoluciones de calificación correspondientes queden en firme.