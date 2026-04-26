Manta: Dos ataques armados dejan seis muertos y varios heridos

La noche del sábado 25 de abril, seis personas fueron asesinadas, entre ellas un menor de edad, en dos ataques armados, en Manta, Manabí.

El primer hecho ocurrió en el barrio Nueva Esperanza, cuando desconocidos que llegaron en un vehículo dispararon en repetidas ocasiones contra una familia que se encontraba en un festejo.

Según las autoridades, en el ataque fallecieron tres personas, entre ellos un menor de 14 años, y otras tres resultaron heridas.

Un segundo ataque armado sucedió la misma noche

El otro ataque armado se registro en el barrio La Florita, dejando tres personas fallecidas.

Manabí es una de las nueve provincias que entrarán en toque de queda nocturno entre el 3 y 18 de mayo próximo.

Ecuador vive, desde 2024, bajo un estado de "conflicto armado interno" que declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios, al contabilizar más de 9.300.