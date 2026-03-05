Bombardeo israelí tras un aviso de evacuación en el suburbio sur de Beirut, capital de Líbano

El suburbio sur de Beirut fue atacado el jueves por la noche por un bombardeo israelí tras un aviso de evacuación, según la Agencia Nacional de Información libanesa (Ani, oficial).

Una columna de humo se elevaba del lugar del impacto, según imágenes de AFPTV.

El pánico se apoderó de Beirut por la tarde, después de un inédito llamado de Israel a evacuar todo el suburbio sur de la capital, que bombardea desde que el Líbano fue arrastrado a la guerra regional, el lunes.

Pánico y evacuación

Hasta ahora, las órdenes de evacuación israelíes para la región capitalina afectaban a edificios específicos en zonas acotadas del barrio periférico, aunque no todas las acciones están precedidas de avisos.

La magnitud de las órdenes emitidas este jueves provocó atascos kilométricos de vehículos incluso en carreteras secundarias y caminos, al tiempo que se pudieron ver congregaciones de familias en las cunetas más alejadas.

La Cruz Roja Libanesa informó en su cuenta de X de que sus equipos ayudaron a evacuar a pacientes de varios centros hospitalarios del extrarradio, en concreto seis del Hospital Al Sahel, 14 del Hospital Bahman y un número indeterminado del Al Rasoul al Azam.

Balance de muertos en Líbano

El Ministerio de Salud libanés publicó el jueves por la noche un nuevo balance, de 123 muertos, en los bombardeos israelíes desde el inicio de la guerra el lunes.

"El balance de la agresión israelí desde el amanecer del lunes (...) asciende a 123 mártires y 683 heridos", señala un comunicado.