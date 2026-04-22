Ecuatorianos viajan a España con empleo seguro: Tercer contingente de 2026

Un grupo de 85 agricultores ecuatorianos viajó esta semana a España como parte del programa de migración circular impulsado por el gobierno de Daniel Noboa.

La iniciativa busca ofrecer empleo formal y seguro en el exterior, evitando los riesgos de la migración irregular.

¿Cómo funciona la migración circular?

Este programa permite que ciudadanos ecuatorianos trabajen de forma temporal en el extranjero, principalmente en el sector agrícola, con contratos legales y condiciones laborales claras.

El proceso es coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana junto al Ministerio del Trabajo, en colaboración con la Embajada de España en Quito.

Un camino legal frente a la migración irregular

Las autoridades destacan que esta iniciativa busca ofrecer una opción real y segura para quienes buscan oportunidades fuera del país. A diferencia de la migración irregular, aquí los trabajadores cuentan con respaldo institucional.

Además, el programa incluye acompañamiento desde la salida hasta la llegada al país de destino, lo que brinda mayor tranquilidad a los participantes.

Cifras que muestran crecimiento

En 2025, Ecuador logró concretar 3 971 empleos en el exterior, en países como Italia, Estados Unidos, Canadá y Alemania. En lo que va de 2026, ya se registran 791 plazas bajo este modelo.

Estas cifras reflejan el crecimiento de la migración circular como una herramienta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en acceder a este tipo de oportunidades pueden registrarse en la plataforma oficial de empleo del Ministerio del Trabajo.

El objetivo es ampliar el acceso a estos programas y seguir generando opciones de empleo digno y seguro para los ecuatorianos.