Cpccs recibió 14 impugnaciones en proceso para designar vocales de la Judicatura

El Cpccs recibió 14 impugnaciones a al terna para designar vocales del Consejo de la Judicatura.

Terminó el plazo para el proceso de escrutinio público e impugnación de la terna para designar vocales del Consejo de la Judicatura, que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El plazo fijado del 6 al 10 de abril concluyó con 14 impugnaciones, según informó el Cpccs este lunes 13 de abril de 2025.

Las impugnaciones se registraron de la siguiente manera para cada miembro de la terna:

Ramón Antonio Echaíz Lavayen , cinco impugnaciones

, cinco impugnaciones Mercedes Johanna Caicedo Aldaz, cinco impugnaciones

cinco impugnaciones Paquita Marjoe Chiluiza Jácome, cuatro impugnaciones

Las impugnaciones a los miembros de la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia fueron presentadas en Cañar, Guayas, Los Ríos y Pichincha.

El detalle de estas impugnaciones será presentado por la Comisión Técnica de Selección ante el Pleno del Cpccs, que deberá resolver estas impugnaciones para continuar con el proceso.

El Cpccs recibió 14 impugnaciones a la terna para designar vocales del Consejo de la Judicatura. Cpccs

La terna quedó conformada por Mercedes Johanna Caicedo Aldaz, Ramón Antonio Echaíz Lavayen y Paquita Marjoe Chiluiza Jácome.

Este proceso se cumple en el Cpccs a pesar del habeas data que fue concedido a favor de Alexandra Villacís, vocal suplente de la Judicatura, quien reclama el cargo de presidenta encargada de la Judicatura tras la salida de Mario Godoy.

En la sentencia, la jueza dispone que el Ministerio de Trabajo corrija el presunto impedimento que tenía Villacís en el Servicio de Rentas Internas (SRI) para asumir el cargo de vocal en la Judicatura.

Sin embargo, Villacís asegura que la sentencia no se ha cumplido. La Judicatura está presidida de forma interina por Damián Larco, quien está en el cargo tras la destitución de Godoy.