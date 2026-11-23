Ecuatorianos residentes en España votaron el 5 de febrero de 2023

El domingo 29 de noviembre, los ecuatorianos empadronados en el exterior están convocados a sufragar de manera presencial por las elecciones seccionales y del Cpccs 2027.

El padrón habilitado en el extranjero se reparte en tres circunscripciones especiales. Hay 286 610 electores en Europa, Asia y Oceanía, 172 101 en Canadá y Estados Unidos y 27 703 en Latinoamérica, el Caribe y África.

Para estos comicios la Cancillería recomendó suspender el proceso en Cuba y Venezuela por la ausencia de representación diplomática ecuatoriana.

Durante la jornada, cada votante en el extranjero recibirá tres papeletas para elegir a los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Donde deberán elegir a tres representantes por la lista de mujeres y tres por la lista de hombres, además de un representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios y ecuatorianos residentes en el exterior.

Documentos para votar en el extranjero

Para ejercer el derecho al voto de forma presencial, los ciudadanos deben presentar su cédula, pasaporte o ID consular, sin importar su vigencia.

En cuanto al horario de la jornada electoral, el cierre de la votación en las Juntas Receptoras del Voto (JRV) se produce a las 17:00, momento a partir del cual inicia el conteo de los sufragios.

¿Cuáles son las funciones del Cpccs?

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) integra la Función de Transparencia y Control Social del Estado ecuatoriano que está conformado por siete consejeros principales y siete suplentes.

Entre sus funciones principales se encuentran: