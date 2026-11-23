¿Qué eligen este 29 de noviembre los ecuatorianos que residen en el exterior?
Los ecuatorianos empadronados en el exterior votaran este 29 de noviembre por los nuevos miembros que integraran el nuevo Cpccs
Ecuatorianos residentes en España votaron el 5 de febrero de 2023
AFP
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Actualizado:
23 nov 2026 - 17:51
El domingo 29 de noviembre, los ecuatorianos empadronados en el exterior están convocados a sufragar de manera presencial por las elecciones seccionales y del Cpccs 2027.
El padrón habilitado en el extranjero se reparte en tres circunscripciones especiales. Hay 286 610 electores en Europa, Asia y Oceanía, 172 101 en Canadá y Estados Unidos y 27 703 en Latinoamérica, el Caribe y África.
Para estos comicios la Cancillería recomendó suspender el proceso en Cuba y Venezuela por la ausencia de representación diplomática ecuatoriana.
Durante la jornada, cada votante en el extranjero recibirá tres papeletas para elegir a los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Donde deberán elegir a tres representantes por la lista de mujeres y tres por la lista de hombres, además de un representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios y ecuatorianos residentes en el exterior.
Documentos para votar en el extranjero
Para ejercer el derecho al voto de forma presencial, los ciudadanos deben presentar su cédula, pasaporte o ID consular, sin importar su vigencia.
En cuanto al horario de la jornada electoral, el cierre de la votación en las Juntas Receptoras del Voto (JRV) se produce a las 17:00, momento a partir del cual inicia el conteo de los sufragios.
¿Cuáles son las funciones del Cpccs?
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) integra la Función de Transparencia y Control Social del Estado ecuatoriano que está conformado por siete consejeros principales y siete suplentes.
Entre sus funciones principales se encuentran:
- Promover la participación ciudadana: Impulsa espacios de diálogo, formación ciudadana y mecanismos como veedurías, observatorios y comités para que la población participe en asuntos públicos.
- Ejercer control social y rendición de cuentas: Fomenta la vigilancia sobre el manejo de fondos públicos e informar sobre su gestión.
- Combatir la corrupción: Recibe denuncias, promueve la transparencia y la ética pública, y apoya investigaciones sobre presuntos actos de corrupción.
- Designar autoridades: Conduce procesos con participación ciudadana para designar autoridades de control y otras designaciones previstas en la ley.
- Servicios y orientación: La entidad también brinda capacitación en control social y rendición de cuentas, orientación jurídica y recepción de denuncias y pedidos ciudadanos.
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